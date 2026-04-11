Глава УГКЦ назвал Артура Дроня одним из лучших современных богословов

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав высказался об украинском писателе и ветеране войны Артуре Дроне. Он считает его одним из сильнейших современных богословов.

И к тому же рассказал об их дружеских отношениях с Артуром. Этими подробностями Глава УГКЦ поделился в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Блаженнейший Святослав признался, что знаком с Дронем уже много лет, писатель часто делится с ним новыми текстами лично.

Каждый раз, когда он рождает новые тексты, поэзию, он ко мне приезжает. И вот иметь привилегию услышать стихотворение из уст автора – это что-то необыкновенное,

– отметил глава УГКЦ.

Он также обратил внимание на внутреннюю трансформацию Артура во время войны и после ранения. По словам Святослава, писатель глубоко переосмысливает пережитый опыт, опираясь на веру.

Это действительно такой галицкий греко-католик, наш паренек, который родился в обычном приходе, который исследует сегодня мир через призму своего духовного опыта, который он получил в нашей обычной сельской общине. Он дает такие глубокие ответы, очень правильные,

– поделился Отец.

Он добавил: "Я считаю его одним из лучших современных богословов. Я процитировал один его текст на форуме украинских богословов в этом году. Он дает ответ, что действительно война – это взрыв самого большого зла. Не Бог войны начинает, а грешный, преступный человек. А для того, чтобы победить, нам нужно быть морально и духовно сильнее нашего врага. Поэтому так важно во время этого преступления найти Бога и с ним не потерять своих взаимоотношений. Поэтому так важна вера в Бога во времена войны".

Что известно об Артуре Дроне?