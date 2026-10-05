Присоединился к Тине Кароль, Могилевской и MONATIK: назвали имя четвертого тренера "Голоса"

25 октября стартует новый сезон вокального талант-шоу "Голос страны-14". Накануне премьеры создатели проекта назвали имя четвертого наставника.

К Тине Кароль, Наталье Могилевской и Дмитрию Монатику присоединился Артем Пивоваров. Об этом сообщили на официальной странице "Голоса страны" в инстаграме.

В этом сезоне Артем Пивоваров будет искать среди участников тех, кто сможет не только поразить зрителей своим голосом, но и стать настоящим голосом своего поколения.

Среди участников можно увидеть людей разных профессий, которые поют по зову души и, так же, как и я, фанатично относятся к музыке. Этот проект дает возможность не только проявить себя, но и выплеснуть эмоции, сублимируя их в пении, что особенно важно в наше время. Украина богата певцами, и голос нашей страны должен звучать громко на весь мир,

– подчеркнул артист.

Для Артема Пивоварова это уже второй сезон в роли тренера "Голоса страны". В 2023 году его подопечный – музыкант и ветеран ВСУ Михаил Панчишин – победил в "Голосе страны-13".

Смотреть новый сезон шоу украинские зрители смогут не только по телевидению. "Голос страны-14" также будет доступен на Netflix в рамках подписки. Ведущими проекта останутся Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

В то же время уже известно об одной из участниц нового сезона. К "Голосу страны" присоединилась актриса Елена Светлицкая, которая встречается с Тарасом Цимбалюком.