Бывшая девушка Илона Маска Граймс сообщила, что ей диагностировали аутизм

Бывшая партнерша Илона Маска и певица Граймс откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Она назвала болезни, которые ей диагностировали в этом году.

Канадской певице Граймс (настоящее имя – Клэр Буше) диагностировали аутизм и РДВГ (расстройство дефицита внимания и гиперактивности). Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее страницу в соцсети Х.

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Граймс предполагает, что она также может страдать от дислексии – болезни, характеризующейся проблемами с чтением. Она заметила, что если бы болезнь удалось обнаружить в детстве, это бы объяснило ее поведение и помогло бы справиться с трудностями.

В этом году мне диагностировали РДУГ/аутизм, и я поняла, что у меня, вероятно, дислексия, поэтому я вообще не могу писать без проверки орфографии. Думаю, что если бы мы узнали об этом в моем детстве, я бы так не перегружала себя работой, принимала лекарства, и вся та череда странных зависимостей и мотиваций, которые у меня были, рассматривались бы как патологические,

– поделилась артистка.

Граймс призвала не ставить себе диагнозов самостоятельно. И добавила, что, по ее мнению, большой процент диагнозов РДУГ может быть причиной экранной зависимости и выгорания.

Заметим, певица Граймс некоторое время была в отношениях с Илоном Маском. У пары родилось трое детей – сын X Æ A-12, дочь Экза Дарк Сайдерил и сын Techno Mechanicus.

После разрыва у Илона Маска и Граймс возникают споры по поводу воспитания детей. А в феврале этого года певица публично обратилась к бывшему партнеру. Она заявила, что он игнорирует проблемы со здоровьем их ребенка. По словам Граймс, эта ситуация срочная, а без реакции малыш может остаться с инвалидностью на всю жизнь.