Как выглядели Григорий Решетник и его жена в юности: архивные фото, сделанные 15 лет назад
- Григорий Решетник показал архивные фото с женой, сделаны в 2010 году, когда ему было 27 лет, а ей 21.
- Григорий и Кристина поженились в 2010 году, имеют трех сыновей.
Телеведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками архивными фото. Шоумен показал, как они с женой выглядели 15 лет назад.
К тому же растрогал подписью к их с Кристиной фотографиям. Пишет 24 Канал со ссылкой инстаграм-страницу Григория Решетника.
Телеведущий показал кадры, которые были сделаны в 2010 году. Влюбленные устроили фотосессию в парке. На этих фотографиях Григорию 27 лет, а его жене – 21.
Я и май лав еще до появления проекта "Холостяк",
– мило отметил под публикацией Решетник.
Для справки! Первый сезон романтического реалити "Холостяк" вышел в 2011 году, как указано на сайте СТБ. Сейчас транслируют уже 14 сезон шоу. В этом году главным героем стал актер Тарас Цимбалюк.
Что известно об отношениях Григория Решетника с женой?
- Они с Кристиной познакомились в 2008 году, когда оба работали на телевидении.
- Уже через два года пара поженилась – 10.10.2010. Празднование свадьбы состоялось в Ивано-Франковске.
- Супруги воспитывают троих сыновей.
- 16 апреля старшему сыну Григория и Кристины, Ивану, исполнилось 12 лет. Дмитрий в июне праздновал свой 8 день рождения, а самому маленькому Александру сейчас 5 лет. Он родился 28 ноября 2020 года. В то же время супруги Решетников задумываются над тем, что еще раз стать родителями.