Украинские звезды На фоне слухов об отце-коррупционере: известная певица снялась с номинаций музыкальных премий
19 ноября, 22:22
София Хомишин
Основні тези
  • Украинская певица GRISANA временно прекращает публичные коммуникации и снимает свою кандидатуру со всех номинаций.
  • Произошло это на фоне скандала, связанного с ее семьей.

21-летняя украинская певица GRISANA на днях оказалась в центре скандала после того, как в сети появилась информация о том, что ее семья может быть связана с сомнительными заработками, с которых якобы финансируется творчество девушки.

На фоне этого инцидента артистка временно прекращает публичные коммуникации и снимает свою кандидатуру со всех номинаций. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу GRISANA.

Артистка, в частности, не будет участвовать в музыкальных премиях MUZVAR и Megogo. Она заявила, что делает это из уважения к партнерам и коллегам.

Мы с моей внутренней командой приняли решение прекратить на время текущие коммуникации и сняться с номинаций. Чтобы случайно не навредить репутационно их работе,
– написала GRISANA.

GRISANA временно прекращает публичные коммуникации и снимает свою кандидатуру со всех номинаций / Скриншот из инстаграм-сторис

В телеграм-канале MUZVAR уже подтвердили, что GRISANA исключили из перечня номинантов.

GRISANA не будет участвовать в премии MUZVAR / Скриншот из телеграма

Что известно о скандале с GRISANA?

  • Накануне на анонимной странице в инстаграме появился пост, в котором утверждалось, что отец певицы Дмитрий Александрович Грицун якобы может быть связан с незаконной деятельностью и имел проблемы с законом.
  • Автор публикации заявил, что отцу GRISANA якобы объявляли подозрение летом этого года. Правда, в официальном посте Офиса генерального прокурора не называли никаких фамилий – там только отмечалось, что подозрение получил адвокат из Днепра, который представлял лицо с криминальными связями, а также что подозрение объявили его сыну.
  • Кроме того, в посте также упоминали отель "Крокус" в Павлограде, совладелицей которого указана Грицун Анастасия Дмитриевна, которая проживает в Днепре. По словам анонима, отель мог достаться владельцам через угрозы, подкупы и избиения. Торговая марка GRISANA зарегистрирована на то же лицо с тем же местом прописки, что и совладелица отеля.
  • После волны хейта GRISANA сделала собственное заявление, в котором утверждает, что распространенная информация является искаженной, преувеличенной и такой, что создает ложное представление о ней.
  • Она отметила, что отвечает только за свои поступки и заверила, что ни она, ни ее семья никогда не владели отелем, о котором писали в сети.
  • GRISANA также уточнила, что с самого начала запуска проекта имеет двух партнеров, не связанных с ее семьей. Часть заработанного они реинвестируют в дальнейшее развитие. Правда, поклонники в комментариях не поверили в слова певицы, потому что она не привела доказательств, которые бы опровергали информацию от анонима.