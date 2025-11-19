На тлі чуток про батька-корупціонера: відома співачка знялася із номінацій музичних премій

21-річна українська співачка GRISANA днями опинилася у центрі скандалу після того, як в мережі з'явилася інформація про те, що її родина може бути пов'язана із сумнівними заробітками, з яких нібито фінансується творчість дівчини.

На тлі цього інциденту артистка тимчасово припиняє публічні комунікації й знімає свою кандидатуру з усіх номінацій. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку GRISANA.

Артистка, зокрема, не братиме участі у музичних преміях MUZVAR та Megogo. Вона заявила, що робить це з поваги до партнерів та колег.

Ми з моєю внутрішньою командою прийняли рішення припинити на якийсь час поточні комунікації й знятися з номінацій. Щоб випадково не нашкодити репутаційно їх роботі,

– написала GRISANA.

GRISANA тимчасово припиняє публічні комунікації й знімає свою кандидатуру з усіх номінацій / Скриншот з інстаграм-сторіс

У телеграм-каналі MUZVAR вже підтвердили, що GRISANA виключили з переліку номінантів.

GRISANA не братиме участь в премії MUZVAR / Скриншот з телеграму

Що відомо про скандал з GRISANA?