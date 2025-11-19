Укр Рус
На тлі чуток про батька-корупціонера: відома співачка знялася із номінацій музичних премій
19 листопада, 22:22
На тлі чуток про батька-корупціонера: відома співачка знялася із номінацій музичних премій

Софія Хомишин
Основні тези
  • Українська співачка GRISANA тимчасово припиняє публічні комунікації й знімає свою кандидатуру з усіх номінацій.
  • Сталося це на тлі скандалу, пов'язаного з її родиною.

21-річна українська співачка GRISANA днями опинилася у центрі скандалу після того, як в мережі з'явилася інформація про те, що її родина може бути пов'язана із сумнівними заробітками, з яких нібито фінансується творчість дівчини.

На тлі цього інциденту артистка тимчасово припиняє публічні комунікації й знімає свою кандидатуру з усіх номінацій. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку GRISANA.

Артистка, зокрема, не братиме участі у музичних преміях MUZVAR та Megogo. Вона заявила, що робить це з поваги до партнерів та колег.

Ми з моєю внутрішньою командою прийняли рішення припинити на якийсь час поточні комунікації й знятися з номінацій. Щоб випадково не нашкодити репутаційно їх роботі,
– написала GRISANA.

GRISANA тимчасово припиняє публічні комунікації й знімає свою кандидатуру з усіх номінацій / Скриншот з інстаграм-сторіс 

У телеграм-каналі MUZVAR вже підтвердили, що GRISANA виключили з переліку номінантів.

GRISANA не братиме участь в премії MUZVAR / Скриншот з телеграму 

Що відомо про скандал з GRISANA? 

  • Напередодні на анонімній сторінці в інстаграмі з'явився допис, у якому стверджувалося, що батько співачки Дмитро Олександрович Грицун нібито може бути пов'язаний із незаконною діяльністю та мав проблеми із законом.

  • Автор допису заявив, що батькові GRISANA нібито оголошували підозру влітку цього року. Щоправда, в офіційному повідомленні Офісу генерального прокурора не називали жодних прізвищ – там лише зазначалося, що підозру отримав адвокат з Дніпра, який представляв особу з кримінальними зв'язками, а також що підозру оголосили його сину.

  • Окрім того, у дописі також згадували готель "Крокус" у Павлограді, співвласницею якого вказана Грицун Анастасія Дмитрівна, яка проживає у Дніпрі. За словами аноніма, готель міг дістатися власникам через погрози, підкупи та побиття. Торгова марка GRISANA зареєстрована на ту ж особу з тим же місцем прописки, що й співвласниця готелю.

  • Після хвилі хейту GRISANA зробила власну заяву, у якій стверджує, що поширена інформація є спотвореною, перебільшеною та такою, що створює хибне уявлення про неї.

  • Вона зазначила, що відповідає лише за свої вчинки й запевнила, що ні вона, ні її сім'я ніколи не володіли готелем, про який писали в мережі.

  • GRISANA також уточнила, що з самого початку запуску проєкту має двох партнерів, не пов'язаних з її родиною. Частину заробленого вони реінвестують у подальший розвиток. Щоправда, шанувальники у коментарях не повірили в слова співачки, бо вона не навела доказів, які б спростовували інформацію від аноніма. 