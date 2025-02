На церемонии Грэмми трогательно почтили память Лиама Пейна, который выпал с балкона отеля

На 67-й церемонии вручения музыкальной премии Грэмми почтили память бывшего участника группы One Direction Лиама Пейна. Прошло уже более трех месяцев со дня его трагической смерти.

Во время события также вспомнили других артистов, которые умерли в 2024 году. В частности, композитора Куинси Джонса, кантри-певца Тоби Кита, вокалиста Криса Кристоферсона и не только, пишет 24 Канал со ссылкой на E! News.

Ведущий Тревор Ноа представил ежегодный трибьют. Вокалист и клавишник группы Coldplay Крис Мартин исполнил песню All My Love. Затем на экране появились кадры с Лиамом Пейном, на которых он общается с поклонниками. К тому же сообщается, что во время рекламной паузы звучала песня группы One Direction Story of My Life.

На Грэмми почтили память Лиама Пейна: смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что бывших участников группы One Direction – Гарри Стайлса, Зейна Малика, Луи Томлинсона и Найла Хорана не было на церемонии. Однако они воссоединились на похоронах Лиама Пейна в ноябре.

Коротко о гибели Лиама Пейна