На церемонії Ґреммі зворушливо вшанували пам'ять Ліама Пейна, який випав з балкона готелю
- На 67-й церемонії вручення музичної премії Ґреммі вшанували пам'ять Ліама Пейна, який трагічно загинув понад три місяці тому.
- На церемонії згадали також інших артистів, які померли у 2024 році, зокрема Квінсі Джонса та Тобі Кіта.
На 67-й церемонії вручення музичної премії Ґреммі вшанували пам'ять колишнього учасника гурту One Direction Ліама Пейна. Минуло вже понад три місяці з дня його трагічної смерті.
Під час події також згадали інших артистів, які померли у 2024 році. Зокрема, композитора Квінсі Джонса, кантрі-співака Тобі Кіта, вокаліста Кріса Крістоферсона і не лише, пише 24 Канал з посилання на E! News.
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Ведучий Тревор Ноа представив щорічний триб'ют. Вокаліст і клавішник гурту Coldplay Кріс Мартін виконав пісню All My Love. Потім на екрані з'явилися кадри з Ліамом Пейном, на яких він спілкується з шанувальниками. До того ж повідомляється, що під час рекламної паузи звучала пісня гурту One Direction Story of My Life.
На Ґреммі вшанували пам'ять Ліама Пейна: дивіться відео онлайн
Варто зазначити, що колишніх учасників гурту One Direction – Гаррі Стайлса, Зейна Маліка, Луї Томлінсона та Найла Хорана не було на церемонії. Однак вони возз'єдналися на похороні Ліама Пейна у листопаді.
Коротко про загибель Ліама Пейна
- Нагадаємо, що Ліам Пейн загинув 16 жовтня 2024 року, випавши з третього поверху свого номера в готелі в столиці Аргентини – Буенос-Айресі. Зазначалося, що перед тим артист агресивно поводився.
- Майже через три місяці повідомили офіційну причину смерті співака – політравма (численні травматичні ушкодження, внутрішні та зовнішні крововиливи).
- Результати розтину показали, що в організмі колишнього учасника гурту One Direction було кілька наркотичних речовин. Зокрема, так званий "рожевий кокаїн" – комбінація метамфетаміну, кетаміну, MDMA та іноді кокаїну. У постачанні Ліаму Пейну наркотиків підозрюються співробітники готелю.