Скандал на Грэмми-2025: жена Канье Уэста шокировала полностью обнаженным образом

Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори засветились на церемонии премии Грэмми. Модель выбрала крайне откровенный образ, который шокировал публику и соцсети.

Ночью 3 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии Грэмми, где традиционно отметили лучших музыкантов, артистов и их песни. На красной дорожке звезды выгуливали оригинальные образы. Рэпер Канье Уэст и его жена стали одними из самых обсуждаемых на церемонии, пишет 24 Канал со ссылкой на People.

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Канье Уэст неожиданно посетил Грэмми с женой Бьянкой Цензори – он не посещал музыкальную премию уже 10 лет. Для редкого появления рэпер надел total black look – штаны, футболку и солнцезащитные очки, которые дополнил серебряной подвеской.

Бьянка Цензори сначала позировала в черном меховом пальто, которое позже сбросила, продемонстрировав полностью обнаженный образ без белья. На модели было лишь незаметное прозрачное мини-платье и прозрачные туфли. Волосы Бьянки были собраны в строгий пучок, а макияж состоял из тонких бровей и smokey eye.

После появления на красной дорожке пара покинула церемонию. В сети тем временем начались бурные обсуждения их появления на Грэмми.

Действительно ли пару выгнали с Грэмми

В сети предположили, якобы Канье Уэста и Бьянку Цензори даже не приглашали на Грэмми. А после их появления на красной дорожке их выгнали.

На самом деле это не так. Рэпер имел возможность появиться на церемонии, поскольку был в списке номинантов. После того, как он с женой прошелся по красной дорожке, они сами решили покинуть Грэмми и не присутствовать на мероприятии в дальнейшем.