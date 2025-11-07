Грэмми-2026: полный перечень номинантов на главную музыкальную премию
- Кендрик Ламар получил больше всего номинаций на Грэмми-2026.
- Леди Гага, Сабрина Карпентер, Bad Bunny и Леон Томас также среди лидеров по количеству номинаций.
1 февраля 2026 года состоится одна из главных премий в музыкальном мире. Организаторы уже назвали имена номинантов, которые будут соревноваться в различных категориях.
Что интересно, американский рэпер Кендрик Ламар получил больше всего номинаций на Грэмми-2026, передает 24 Канал со ссылкой на официальную страницу Grammy.
Обратите внимание В Италии не позволили выступить российскому оперному певцу, который поддерживает Путина
Кто претендует на премию Грэмми?
Лучший вокальный попальбом:
- Джастин Бибер – SWAG;
- Сабрина Карпентер – Man's Best Friend;
- Майли Сайрус – Something Beautiful;
- Леди Гага – MAYHEM;
- Тедди Свимз – I've Tried Everything But Therapy (Part 2).
Teddy Swims – I've Tried Everything But Therapy (Part 2): слушайте песню из альбома онлайн
Лучший новый артист:
- Оливия Дин;
- KATSEYE;
- The Marias;
- Эддисон Рэй;
- Сомбр;
- Леон Томас;
- Алекс Уоррен;
- Лола Янг.
Lola Young – Messy: смотрите видео онлайн
Лучшее сольное поп-выступление:
- Джастин Бибер – Daisies;
- Сабрина Карпентер – Manchild;
- Леди Гага – Disease;
- Чаппелл Роул – The Subway;
- Лола Янг – Messy.
Лучшая танцевальная поп-запись:
- Зара Ларссон – Midnight Sun;
- PinkPantheress – Illegal;
- Селена Гомес и Бенни Бланко – Bluest Flame;
- Леди Гага – Abracadabra;
- Тейт Макрей – Just Keep Watching.
Lady Gaga – Abracadabra: смотрите видео онлайн
Лучший рок-альбом:
- Deftones – Private Music;
- Haim – I Quit;
- Linkin Park – From Zero;
- Turnstile – Never Enough;
- Yungblud – Idols.
Лучший рэп-альбом:
- Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out;
- GloRilla – Glorious;
- JID – God Does Like Ugly;
- Кендрик Ламар – GNX;
- Tyler, the Creator – Chromakopia.
Песня года:
- Леди Гага – Abracadabra;
- Doechii – Anxiety;
- Бруно Марс и Розе – APT.;
- Bad Bunny – DtMF;
- KPop Demon Hunters – Golden;
- Кендрик Ламар и SZA – luther;
- Сабрина Карпентер – Manchild;
- Билли Айлиш – WILDFLOWER.
ROSÉ & Bruno Mars – APT.: смотрите видео онлайн
Лучший R&B-альбом:
- Giveon – Beloved;
- Коко Джонс – Why Not More?;
- Ledisi – The Crown;
- Теяна Тейлор – Escape Room;
- Леон Томас – Mutt.
Лучший урбан-альбом:
- Bad Bunny – DeTiTiRAR MÁS FOTOs;
- J Balvin – MixtEip;
- Feid – FERXXO Vol X: Sagrado;
- Nicki Nicole – Naiki;
- Trueno – EUB Deluxe;
- Yandel – Sinfónico (En Vivo).
Запись года:
- Bad Bunny – DtMF;
- Сабрина Карпентер – Manchild;
- Doechii – Anxiety;
- Билли Айлиш – WILDFLOWER;
- Леди Гага – Abracadabra;
- Кендрик Ламар и SZA – luther;
- Чаппелл Роан – The Subway;
- Розе и Бруно Марс – APT.
Sabrina Carpenter – Manchild: смотрите видео онлайн
Альбом года:
- Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS;
- Джастин Бибер – SWAG;
- Сабрина Карпентер – Man's Best Friend;
- Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out;
- Леди Гага – MAYHEM;
- Кендрик Ламар – MAYHEM;
- Леон Томас – MUTT;
- Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA.
Лучшее поп-выступление дуэтом/группой:
- Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity;
- KPop Demon Hunters – Golden;
- KATSEYE – Gabriela;
- Розе и Бруно Марс – APT;
- SZA и Кендрик Ламар – 30 For 30.
Cynthia Erivo and Ariana Grande – Defying Gravity: смотрите видео онлайн
Лучшая рэп-песня:
- Doechii – Anxiety;
- Clipse, Pusha T & Malice and John Legend & Voices Of Fire – The Birds Don't Sing;
- Tyler, The Creator, GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky;
- GloRilla – TGIF;
- Кендрик Ламан и Lefty Gunplay – tv off.
Лучшая R&B песня:
- Kehlani – Folded;
- Summer Walker – Heart Of A Woman;
- Chris Brown & Bryson Tiller – It Depends;
- Durand Bernarr – Overqualified;
- Леон Томас – YES IT IS.
Chris Brown & Bryson Tiller – It Depends: смотрите видео онлайн
Лучший рэп-перфоманс:
- Cardi B – Outside;
- Clipse, Pusha T & Malice, Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips;
- Doechii – Anxiety;
- Кендрик Ламар и Lefty Gunplay – tv off;
- Tyler, The Creator and Teezo Touchdown – Darling, I;
Лучшая танцевальная поп-запись:
- Зара Ларссон – Midnight Sun;
- PinkPantheress – Illegal;
- Селена Гомес и Бенни Бланко – Bluest Flame;
- Леди Гага – Abracadabra;
- Тейт Майкрей – Just Keep Watching.
Selena Gomez, benny blanco – Bluest Flame: смотрите видео онлайн
Отметим, что к рекордсменам среди номинантов входят еще такие звезды: Леди Гага – 7 номинаций, Сабрина Карпентер, Bad Bunny и Леон Томас – 6 номинаций.
Напомним, что певица Джамала еще раньше сообщила, что стала членом американской академии звукозаписи Грэмми. Поэтому украинская исполнительница будет голосовать за победителей этой премии.
Чем запомнилась церемония Грэмми в 2025 году?
- К примеру, новая избранница Канье Уэста появилась на публике практически обнаженной, а сын Уилла Смита – Джейден Смит – удивил эпатажной частью своего образа, а именно – головным убором в виде замка, который потом окрестили "скворечником".
- Во время вручения золотой статуэтки Бейонсе вышла на сцену в изысканном золотом платье Schiaparelli с бисером и глубоким декольте на тонких бретелях, что подчеркивало ее фигуру. Однако произошел конфуз: косточки бюстгальтера, которые поддерживали грудь, вылезли наружу.
- Триумфатором прошлогоднего Грэмми стал американский рэпер Кендрик Ламар. Его трек Not Like Us победил во всех пяти категориях, на которые был номинирован. Также по несколько наград получили Сабрина Карпентер и Charli xcx.