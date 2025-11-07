Греммі-2026: повний перелік номінантів на головну музичну премію

1 лютого 2026 року відбудеться одна з найголовніших премій у музичному світі. Організатори вже назвали імена номінантів, які змагатимуться у різних категоріях.

Що цікаво, американський репер Кендрік Ламар отримав найбільше номінацій на Греммі-2026, передає 24 Канал із посиланням на офіційну сторінку Grammy.

Зверніть увагу В Італії не дозволили виступити російському оперному співаку, який підтримує Путіна

Хто претендує на премію Греммі?

Найкращий вокальний попальбом:

Джастін Бібер – SWAG;

Сабріна Карпентер – Man's Best Friend;

Майлі Сайрус – Something Beautiful;

Леді Гага – MAYHEM;

Тедді Свімз – I've Tried Everything But Therapy (Part 2).

Teddy Swims – I've Tried Everything But Therapy (Part 2): слухайте пісню з альбому онлайн

Найкращий новий артист:

Олівія Дін;

KATSEYE;

The Marias;

Еддісон Рей;

Сомбр;

Леон Томас;

Алекс Воррен;

Лола Янг.

Lola Young – Messy: дивіться відео онлайн

Найкращий сольний попвиступ:

Джастін Бібер – Daisies;

Сабріна Карпентер – Manchild;

Леді Гага – Disease;

Чаппелл Роул – The Subway;

Лола Янг – Messy.

Найкращий танцювальний попзапис:

Зара Ларссон – Midnight Sun;

PinkPantheress – Illegal;

Селена Гомес та Бенні Бланко – Bluest Flame;

Леді Гага – Abracadabra;

Тейт Макрей – Just Keep Watching.

Lady Gaga – Abracadabra: дивіться відео онлайн

Найкращий рок-альбом:

Deftones – Private Music;

Haim – I Quit;

Linkin Park – From Zero;

Turnstile – Never Enough;

Yungblud – Idols.

Найкращий реп-альбом:

Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out;

GloRilla – Glorious;

JID – God Does Like Ugly;

Кендрік Ламар – GNX;

Tyler, the Creator – Chromakopia.

Пісня року:

Леді Гага – Abracadabra;

Doechii – Anxiety;

Бруно Марс та Розе – APT.;

Bad Bunny – DtMF;

KPop Demon Hunters – Golden;

Кендрік Ламар та SZA – luther;

Сабріна Карпентер – Manchild;

Біллі Айліш – WILDFLOWER.

ROSÉ & Bruno Mars – APT.: дивіться відео онлайн

Найкращий R&B-альбом:

Giveon – Beloved;

Коко Джонс – Why Not More?;

Ledisi – The Crown;

Теяна Тейлор – Escape Room;

Леон Томас – Mutt.

Найкращий урбан-альбом:

Bad Bunny – DeTiTiRAR MÁS FOTOs;

J Balvin – MixtEip;

Feid – FERXXO Vol X: Sagrado;

Nicki Nicole – Naiki;

Trueno – EUB Deluxe;

Yandel – Sinfónico (En Vivo).

Запис року:

Bad Bunny – DtMF;

Сабріна Карпентер – Manchild;

Doechii – Anxiety;

Біллі Айліш – WILDFLOWER;

Леді Гага – Abracadabra;

Кендрік Ламар та SZA – luther;

Чаппелл Роан – The Subway;

Розе та Бруно Марс – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild: дивіться відео онлайн

Альбом року:

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS;

Джастін Бібер – SWAG;

Сабріна Карпентер – Man's Best Friend;

Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out;

Леді Гага – MAYHEM;

Кендрік Ламар – MAYHEM;

Леон Томас – MUTT;

Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA.

Найкращий попвиступ дуетом/гуртом:

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity;

KPop Demon Hunters – Golden;

KATSEYE – Gabriela;

Розе та Бруно Марс – APT;

SZA та Кендрік Ламар – 30 For 30.

Cynthia Erivo and Ariana Grande – Defying Gravity: дивіться відео онлайн

Найкраща реп-пісня:

Doechii – Anxiety;

Clipse, Pusha T & Malice and John Legend & Voices Of Fire – The Birds Don't Sing;

Tyler, The Creator, GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky;

GloRilla – TGIF;

Кендрік Ламан та Lefty Gunplay – tv off.

Найкраща R&B пісня:

Kehlani – Folded;

Summer Walker – Heart Of A Woman;

Chris Brown & Bryson Tiller – It Depends;

Durand Bernarr – Overqualified;

Леон Томас – YES IT IS.

Chris Brown & Bryson Tiller – It Depends: дивіться відео онлайн

Найкращий реп-перфоменс:

Cardi B – Outside;

Clipse, Pusha T & Malice, Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips;

Doechii – Anxiety;

Кендрік Ламар and Lefty Gunplay – tv off;

Tyler, The Creator and Teezo Touchdown – Darling, I;

Найкращий танцювальний попзапис:

Зара Ларссон – Midnight Sun;

PinkPantheress – Illegal;

Селена Гомес та Бенні Бланко – Bluest Flame;

Леді Гага – Abracadabra;

Тейт Майкрей – Just Keep Watching.

Selena Gomez, benny blanco – Bluest Flame: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що до рекордсменів серед номінантів входять ще такі зірки: Леді Гага – 7 номінацій, Сабріна Карпентер, Bad Bunny та Леон Томас – 6 номінацій.

Нагадаємо, що співачка Джамала ще раніше повідомила, що стала членкинею американської академії звукозапису Греммі. Тому українська виконавиця голосуватиме за переможців цієї премії.

Чим запам'яталась церемонія Греммі у 2025 році?