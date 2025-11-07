Укр Рус
7 листопада, 19:59
6

Греммі-2026: повний перелік номінантів на головну музичну премію

Марта Гнат
Основні тези
  • Кендрік Ламар отримав найбільше номінацій на Греммі-2026.
  • Леді Гага, Сабріна Карпентер, Bad Bunny та Леон Томас також є серед лідерів за кількістю номінацій.

1 лютого 2026 року відбудеться одна з найголовніших премій у музичному світі. Організатори вже назвали імена номінантів, які змагатимуться у різних категоріях.

Що цікаво, американський репер Кендрік Ламар отримав найбільше номінацій на Греммі-2026, передає 24 Канал із посиланням на офіційну сторінку Grammy.

Зверніть увагу В Італії не дозволили виступити російському оперному співаку, який підтримує Путіна

Хто претендує на премію Греммі?

Найкращий вокальний попальбом:

  • Джастін Бібер – SWAG;
  • Сабріна Карпентер – Man's Best Friend;
  • Майлі Сайрус – Something Beautiful;
  • Леді Гага – MAYHEM;
  • Тедді Свімз – I've Tried Everything But Therapy (Part 2).

Teddy Swims – I've Tried Everything But Therapy (Part 2): слухайте пісню з альбому онлайн

Найкращий новий артист:

  • Олівія Дін;
  • KATSEYE;
  • The Marias;
  • Еддісон Рей;
  • Сомбр;
  • Леон Томас;
  • Алекс Воррен;
  • Лола Янг.

Lola Young – Messy: дивіться відео онлайн

Найкращий сольний попвиступ:

  • Джастін Бібер – Daisies;
  • Сабріна Карпентер – Manchild;
  • Леді Гага – Disease;
  • Чаппелл Роул – The Subway;
  • Лола Янг – Messy.

Найкращий танцювальний попзапис:

  • Зара Ларссон – Midnight Sun;
  • PinkPantheress – Illegal;
  • Селена Гомес та Бенні Бланко – Bluest Flame;
  • Леді Гага – Abracadabra;
  • Тейт Макрей – Just Keep Watching.

Lady Gaga – Abracadabra: дивіться відео онлайн

Найкращий рок-альбом:

  • Deftones – Private Music;
  • Haim – I Quit;
  • Linkin Park – From Zero;
  • Turnstile – Never Enough;
  • Yungblud – Idols.

Найкращий реп-альбом:

  • Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out;
  • GloRilla – Glorious;
  • JID – God Does Like Ugly;
  • Кендрік Ламар – GNX;
  • Tyler, the Creator – Chromakopia.

Пісня року:

  • Леді Гага – Abracadabra;
  • Doechii – Anxiety;
  • Бруно Марс та Розе – APT.;
  • Bad Bunny – DtMF;
  • KPop Demon Hunters – Golden;
  • Кендрік Ламар та SZA – luther;
  • Сабріна Карпентер – Manchild;
  • Біллі Айліш – WILDFLOWER.

ROSÉ & Bruno Mars – APT.: дивіться відео онлайн

Найкращий R&B-альбом:

  • Giveon – Beloved;
  • Коко Джонс – Why Not More?;
  • Ledisi – The Crown;
  • Теяна Тейлор – Escape Room;
  • Леон Томас – Mutt.

Найкращий урбан-альбом:

  • Bad Bunny – DeTiTiRAR MÁS FOTOs;
  • J Balvin – MixtEip;
  • Feid – FERXXO Vol X: Sagrado;
  • Nicki Nicole – Naiki;
  • Trueno – EUB Deluxe;
  • Yandel – Sinfónico (En Vivo).

Запис року:

  • Bad Bunny – DtMF;
  • Сабріна Карпентер – Manchild;
  • Doechii – Anxiety;
  • Біллі Айліш – WILDFLOWER;
  • Леді Гага – Abracadabra;
  • Кендрік Ламар та SZA – luther;
  • Чаппелл Роан – The Subway;
  • Розе та Бруно Марс – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild: дивіться відео онлайн 

Альбом року:

  • Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS;
  • Джастін Бібер – SWAG;
  • Сабріна Карпентер – Man's Best Friend;
  • Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out;
  • Леді Гага – MAYHEM;
  • Кендрік Ламар – MAYHEM;
  • Леон Томас – MUTT;
  • Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA.

Найкращий попвиступ дуетом/гуртом:

  • Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity;
  • KPop Demon Hunters – Golden;
  • KATSEYE – Gabriela;
  • Розе та Бруно Марс – APT;
  • SZA та Кендрік Ламар – 30 For 30.

Cynthia Erivo and Ariana Grande – Defying Gravity: дивіться відео онлайн

Найкраща реп-пісня:

  • Doechii – Anxiety;
  • Clipse, Pusha T & Malice and John Legend & Voices Of Fire – The Birds Don't Sing;
  • Tyler, The Creator, GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky;
  • GloRilla – TGIF;
  • Кендрік Ламан та Lefty Gunplay – tv off.

Найкраща R&B пісня:

  • Kehlani – Folded;
  • Summer Walker – Heart Of A Woman;
  • Chris Brown & Bryson Tiller – It Depends;
  • Durand Bernarr – Overqualified;
  • Леон Томас – YES IT IS.

Chris Brown & Bryson Tiller – It Depends: дивіться відео онлайн

Найкращий реп-перфоменс:

  • Cardi B – Outside;
  • Clipse, Pusha T & Malice, Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips;
  • Doechii – Anxiety;
  • Кендрік Ламар and Lefty Gunplay – tv off;
  • Tyler, The Creator and Teezo Touchdown – Darling, I;

Найкращий танцювальний попзапис:

  • Зара Ларссон – Midnight Sun;
  • PinkPantheress – Illegal;
  • Селена Гомес та Бенні Бланко – Bluest Flame;
  • Леді Гага – Abracadabra;
  • Тейт Майкрей – Just Keep Watching.

Selena Gomez, benny blanco – Bluest Flame: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що до рекордсменів серед номінантів входять ще такі зірки: Леді Гага – 7 номінацій, Сабріна Карпентер, Bad Bunny та Леон Томас – 6 номінацій.

Нагадаємо, що співачка Джамала ще раніше повідомила, що стала членкинею американської академії звукозапису Греммі. Тому українська виконавиця голосуватиме за переможців цієї премії.

Чим запам'яталась церемонія Греммі у 2025 році?

  • До прикладу, нова обраниця Каньє Веста з'явиласьна публіці практично оголеною, а син Вілла Сміта – Джейден Сміт – здивував епатажною частиною свого образу, а саме – головним убором у вигляді замку, який потім охрестили "шпаківнею".
  • Під час вручення золотої статуетки Бейонсе вийшла на сцену у вишуканій золотій сукні Schiaparelli з бісером та глибоким декольте на тонких бретелях, що підкреслювала її фігуру. Однак стався конфуз: кісточки бюстгальтера, які підтримували груди, вилізли назовні.
  • Тріумфатором тогорічного Греммі став американський репер Кендрік Ламар. Його трек Not Like Us переміг у всіх п'ятьох категоріях, на які був номінований. Також по кілька нагород отримали Сабріна Карпентер та Charli xcx.