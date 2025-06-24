Уже на месте, – участники группы АНТИТІЛА показались в разрушенной квартире Тараса Тополи
- Участники группы АНТИТЕЛА посетили разрушенную квартиру Тараса Тополи, чтобы поддержать его и навести порядок.
- Группа выразила благодарность за поддержку и призвала помогать ВСУ, а также выразила соболезнования пострадавшим от российского удара 23 июня.
- Соучредитель группы, Сергей Вусик, показал разрушения в квартире, отметив, что в ней не осталось живого места.
Участники группы АНТИТІЛА публично поддержали Тараса Тополю и его семью. Они приехали в разбитую квартиру, чтобы помочь навести порядок.
Группа поблагодарила украинцев за неравнодушие и тысячи сообщений и комментариев со словами поддержки. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на страницу группы.
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Участники АНТИТІЛ и друзья семьи Тараса Тополи показались в разбитой квартире. Они приехали помочь и поддержать певца и его семью.
Участники группы и близкие друзья семьи Тараса уже на месте и помогают навести порядок в квартире. Несмотря на все, продолжаем двигаться дальше. Многие спрашивают, как можно помочь Тарасу и его семье. Отвечаем: лучшее, что вы можете сейчас сделать, – помочь ВСУ, задонатить,
– подчеркнули в коллективе.
Группа также выразила соболезнования всем, кто пострадал 23 июня из-за очередного российского удара.
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Разрушения в квартире коллеги также показал соучредитель группы, Сергей Вусик. По его словам, в доме не осталось живого места.
"Тарас, пока ты без собственного жилья, живого места нет в квартире, да и ее части. Металл и камень разорвало, но бутылка устояла. Ее и откроем все вместе позже", – заметил Усик.
Напомним, в результате российского удара по Киеву пострадала квартира Тараса и Елены Тополи – внутри все разбило, взрывная волна вырвала с замками бронированные двери. К счастью, семья осталась живой и невредимой.