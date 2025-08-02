Рок-группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентовала обновленную версию песни "Забрала ночь". Впервые слушатели услышали трек в 2021 году, он вошел в альбом "Вільні люди".

Первая версия песни осталась без внимания широкой аудитории, поэтому коллектив решил выпустить ее в новой форме. Музыканты также представили клип, который уже доступен для просмотра на ютубе, пишет Show 24.

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Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец рассказал, что они выполняли обновленную версию песни "Забрала ночь" на акустических концертах и видели, что она отзывается людям.

Именно это и убедило нас дать новую жизнь этой песне. Мы ее перезаписали, сделали более мощное звучание: изменили оркестровку струнных, перезаписали вокал, добавили живое звучание ударных. Теперь она звучит так, как должна была звучать с самого начала,

– поделился певец.

Режиссером клипа стал Влад Разиховский. Это уже его 12-я совместная работа с коллективом. В съемках принимали участие около 35 музыкантов: весь состав группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и струнный оркестр.

Поскольку "Забрала ночь", через столько лет, начали выполнять на акустических концертах, то мы решили, что будет символично воспроизвести в видеоработе именно эту камерную атмосферу, которая была на сцене. Полумрак, свечи и струнные – все это, чтобы погрузить зрителя в интимность момента и помочь прожить суть песни на максимум,

– рассказал режиссер.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Забрала ночь": смотрите видео онлайн

Реакция сети

"Спасибо группе за такую красоту! Оркестр придал песне совсем другое звучание, очень классно".

"Любимая песня! В каждой строчке – искренность, в каждой ноте – эхо настоящей любви. Такие песни не просто звучат – они остаются в сердце. Спасибо!"

"Очень красиво, чувственно. Каждое слово касается сердца. Ваш голос, Сергей, мед для ушей. С премьерой, родные БО".

Сейчас группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ находится во всеукраинском туре "Сильные сердца", который охватывает 100 городов, поэтому поклонники имеют возможность услышать песни коллектива вживую, в том числе и "Забрала ночь".

Концерты благотворительные, цель – собрать средства на закупку дронов и автомобилей для Сил обороны Украины. График выступлений группы и билеты можно найти на официальном сайте БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Кстати, ранее мы делали подборку из 10 самых популярных песен, которые слушают украинцы.