Что случилось с группой "Гринджолы", которая на Евровидении показала один из худших результатов

Времена Оранжевой революции стали настоящим прорывом для малоизвестной группы из Ивано-Франковска. Музыканты написали гимн революции, который быстро сделал их популярными.

В 1997 году в Ивано-Франковске была создана группа "Грынджолы", которая стала преемником коллектива "Нема Марли", основателями которого были Роман Калин и Роман Костюк. Интересно, что гринджолы – это деревянные сани, а вот на английском звучит как GreenJolly. Как сложилась судьба участников коллектива и почему распалась группа, читайте в материале Show24.

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Оранжевая революция и Евровидение

В 2004 году состоялись первые митинги в Ивано-Франковске в поддержку Оранжевой революции. Тогда Калин и Костюк написали песню за 4 часа, которая, по их мнению, должна была бы мотивировать активистов. Буквально через сутки после релиза трек "Разом нас багато" пели в Киеве. От так, песня, которая должна была стать мотивацией, в результате стала гимном революции.

"Гринджолы" – "Разом нас багато" (Оранжевая революция): смотрите видео онлайн

В 2005 году коллектив из Ивано-Франковска победил на Нацотборе на Евровидение. Однако участие в конкурсе они приняли с адаптированной версией песни "Разом нас багато", убрав из текста упоминание о Ющенко и другие политические лозунги.

Тогда певческое шоу проходило в Украине, ведь в 2004 году певица Руслана одержала победу для своей страны и завоевала право проводить Евровидение именно на ее Родине. В результате конкурса, группа "Гринджолы" заняла 19 место с 30 баллами, что стало одним из худших результатов Украины за всю историю участия в Евровидении.

"Гринджолы" – "Разом нас багато" (Евровидение-2005): смотрите видео онлайн

После участия в певческом проекте "Гринджолы" до конца года презентовали первый альбом "Хай буде так", а также отсняли несколько видеоклипов. Позже отправились в тур по городам Украины и заграницей, а в 2008 году представили новый альбом – "Любишь – не любишь". Интересно, что эту новинку коллектив записывал в почти полностью обновленном составе.

Уже через год "Гринджолы" прекратили концертную деятельность, а впоследствии и вообще прекратили существовать.

Где сейчас группа "Гринджолы"

Роман Калин – основатель группы, который, по состоянию на сегодня, является единственным представителем "Гринджолов".

Кто-то уехал за границу, кто-то просто играл в группе за деньги. Из основных основателей были только я и Роман Костюк. Мы играли дольше вместе и в один момент поняли, что надо перестать бороться с ветряными мельницами, и начали заниматься производством музыки для других, для тех, у кого нет такого политического бэкграунда. Мы дальше общаемся с Романом, у него своя студия звукозаписи, но вместе уже не играем,

– рассказывал мужчина в одном из интервью.

Роман Калин / Фото пресс-службы Lazanovskyi

Сегодня Калин занимается саунд-продюсированием молодых артистов, таких как: Сергей Лазановский, групп 7TEEN'S, "ФЛИТ", певиц ТAYNA, RINA, RYANA, ROMA TUZ, KRIS и многие другие.

Саунд-продюсирование – это то, что умею делать, и делаю это с наслаждением. Больше никакого вида деятельности не провожу. Провожу на студии по 14 часов в день. Кроме воскресенья. Это создание песен, это записи голосов и инструментов, сведение песен, их мастеринг. Это все занимает кучу времени, и заниматься еще чем-то я просто не успеваю и не хочу,

– рассказывал Роман Калин.

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А что касается распада группы, то Роман вовсе не считает причиной участие в Евровидении. По его мнению, вся история обошлась не без политики. Он привел пример группы O.Torvald, которые также показали один из самых низких результатов на певческом конкурсе, однако не распались.

О поражении этой группы вообще никто не вспоминает, а о нашем "поражении" не написал разве что ленивый,

– подчеркнул Роман.

Вернется ли Калин на сцену – вопрос времени. Ему предлагают это сделать, однако мужчина еще не решил, стоит ли идти на такой шаг.