Представители Литвы на Евровидении-2025 впервые выступили во Львове и заговорили на украинском языке

Группа Katarsis впервые выступила перед украинской публикой на фестивале Faine Misto во Львове.

Музыканты уже поделились впечатлениями о городе, а во время концерта приятно удивили зрителей, обратившись к ним на украинском языке. Об этом сообщили в телеграм-канале "Дом Евровидения".

На сцене фестиваля Katarsis, представлявший Литву на "Евровидении-2025", собрал бурные аплодисменты после неожиданного обращения к публике на украинском языке.

Барабанщик Йокубаса Адриулиса во время выступления сказал: "Добрый вечер, Львов! Как у вас дела? Для нас большая честь играть для вас сегодня. Мы любим вас! Слава Украине!" – и эти слова мгновенно вызвали бурную реакцию в зале.

Участник группы Katarsis заговорил на украинском. Смотрите видео:

После выступления участники Katarsis охотно общались с журналистами о своих первых днях в Украине. Накануне концерта они успели прогуляться по старому Львову и, по их словам, были поражены атмосферой и архитектурой города.

Очень приятно быть здесь. Вчера у нас было немного времени, чтобы погулять по городу, мы прогулялись по старому городу, и здесь очень красиво. Мы очень счастливы быть здесь,

– отметил гитарист Аланас Брасас.

Участники Katarsis рассказали о своих впечатлениях от Львова. Смотрите видео:

Стоит отметить, что группа Katarsis не впервые выражает поддержку Украине. Литовские музыканты неоднократно подчеркивали свою солидарность с украинцами, в том числе и в эксклюзивном интервью для нашего сайта.