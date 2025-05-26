Группа Schmalgauzen анонсировала большой концерт в Киеве: где и когда состоится выступление
- Украинская группа Schmalgauzen проведет концерт с программой "Уставшая Стрит" 16 августа в Киеве.
- В программу вошли песни из спектаклей "Avgusto & Gustav", "Твой Виль", "Silence to Silence", "Маттиа Паскаль".
Украинская группа Schmalgauzen объявила о большом концерте с программой "Утомленная Стрит". Он состоится 16 августа в первом павильоне киностудии имени Александра Довженко, что в Киеве.
Это финальное выступление коллектива в рамках тура, который охватил 13 городов Украины. По многочисленным просьбам слушателей концерт наконец состоится в Киеве, передает Show 24.
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"Уставшая Стрит" – первая полностью концертная программа группы Schmalgauzen. В ней коллектив отказывается от театральных элементов и сосредотачивается исключительно на музыке.
В программу вошли песни из спектаклей "Avgusto & Gustav", "Твой Виль", "Silence to Silence", "Маттиа Паскаль". В основном это энергичные и танцевальные треки, которые сочетают живую экспрессию с узнаваемым стилем группы.
Важно! Билеты на концерт группы Schmalgauzen в Киеве можно приобрести по ссылке.
Реакция сети
Поклонников группы Schmalgauzen порадовала такая новость. Они с нетерпением ждут концерта.
- "Я знала, что вы для Киева готовится что-то особенное. Рада буду вас увидеть".
- "Съездила в Луцк, а теперь можно и в Киеве ещё раз послушать. Ну, ради вашего творчества – хоть на край света".
- "Готова ездить в каждый город, только чтобы снова почувствовать те эмоции. Уже четвертый концерт с вами, спасибо!"
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