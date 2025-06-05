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Show24 Украинские звезды В Украине или за рубежом: где сейчас группа "Триода", которая участвовала в "Х-Факторе"
5 июня, 18:28
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В Украине или за рубежом: где сейчас группа "Триода", которая участвовала в "Х-Факторе"

Марта Гнат
Основні тези
  • Группа "Триода" была создана в Тернополе и стала известной после участия в "Х-Факторе" в 2013 году, где заняла второе место.
  • Сейчас группа работает за пределами Украины, в частности в США, и участвует в благотворительных мероприятиях в поддержку Украины.
  • Состав группы изменился несколько раз, последним новым участником стал Павел Червинский в 2018 году.

В свое время группа "Триода" стала настоящим украшением певческого проекта "Х-Фактор". Несмотря на то, что трио не одержало победу, однако хорошо запомнилось зрителям.

Группа была создана в Тернополе, когда трое ребят учились в Тернопольском национальном педагогическом университете. В состав "Триоды" вошли: Александр Алексеев, Андрей Гамбаль и Владимир Рыбак. Но в 2015 году произошли изменения, ведь Александр решил покинуть коллектив. На его место пришел Андрей Липко, который через три года также вышел из трио. Новым солистом стал Павел Червинский. В материале Show24 узнавайте, что известно об участниках коллектива и где они сейчас.

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Андрей Гамбаль родом из села Лосяч, что на Тернопольщине. Сначала артист учился в Чертковском педагогическом училище, а потом поступил в педагогический университет на специальность "музыкальное искусство". Также получил степень магистра – преподаватель музыкального искусства.

Владимир Рыбак родился в 1990 году. Окончил тот же вуз, что и коллега по группе, и получил квалификацию учителя музыкального искусства, этики и эстетики.

Павел Червинский родом из села Антонов Чертковского района. Сначала учился по специальности "музыкальное искусство", а в 2017 году также получил квалификацию учителя музыкального искусства, этики и эстетики.

Группа "Триода" / Фото из инстаграма команды

В первоначальном составе "Триоды" ребята пришли на проект "Х-Фактор" в 2013 году. От так, коллектив показал хороший результат и прошел в прямые эфиры.

"Триода" – "Він чекає на неї" ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

В финале ребята стали серебряными призерами, уступив первое место Александру Порядинскому. После участия в проекте певцов начали приглашать на выступления и фан-встречи. В 2014 году состоялся первый сольный концерт "Триоды" в одном из столичных клубов. Через год певцы отправились в гастрольный тур по Америке, а после возвращения в Украину организовали концерты на востоке страны, чтобы поддержать людей, пострадавших от рук россиян, и военных, которые стали на защиту Родины.

После того как Саша покинул коллектив, он дал короткое интервью, где объяснил свое решение. По его словам, когда закончился период "Х-Фактора", он понял, что все не будет так, как было раньше.

Но хуже всего, что от мизерной популярности у участников группы начала зарождаться "звездная" болезнь. Вместо того чтобы работать над новыми хитами, каждый стремился перетянуть на себя "корону". Коллектив начал разваливаться. Тогда я понял, что так дальше продолжать нельзя, 
– отметил певец.

Мужчина решил покинуть "Триоду", когда у группы не было периода концертов. Но впоследствии его обидело то, что экс-коллеги начали рассказывать об Алексееве "чушь", якобы он "спился и стал наркоманом". Но в конце концов артист отпустил эту ситуацию и пошел своим путем.

Александр Алексеев / Фото из соцсетей

Артисты нашли замену Александру. Новым участником стал Андрей Липко. "Триоду" приглашали на различные фестивали и концерты, группа гастролировала, но в 2018 году снова пришлось сделать замену одного из солистов. Вместо Андрея пришел Павел Червинский. С тех пор состав группы не менялся.

"Триода" – "Помоліться мамо": смотрите видео онлайн

Если проанализировать сообщения группы в соцсетях, то можно предположить, что певцы работают и живут за пределами Украины. Геолокация учетной записи размещена в США.

Группа "Триода" работает и живет за границей / Скриншот из инстаграма

В частности, ребята анонсируют выступления в разных уголках Штатов. К примеру, 4 мая состоялось выступление "Триоды" в Бруклине. Также музыканты участвуют в благотворительных мероприятиях, которые направлены на поддержку Украины.

А знали ли вы, что немало украинских артистов потеряли свою популярность во время российско-украинской войны.