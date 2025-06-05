В Украине или за рубежом: где сейчас группа "Триода", которая участвовала в "Х-Факторе"

В свое время группа "Триода" стала настоящим украшением певческого проекта "Х-Фактор". Несмотря на то, что трио не одержало победу, однако хорошо запомнилось зрителям.

Группа была создана в Тернополе, когда трое ребят учились в Тернопольском национальном педагогическом университете. В состав "Триоды" вошли: Александр Алексеев, Андрей Гамбаль и Владимир Рыбак. Но в 2015 году произошли изменения, ведь Александр решил покинуть коллектив. На его место пришел Андрей Липко, который через три года также вышел из трио. Новым солистом стал Павел Червинский. В материале Show24 узнавайте, что известно об участниках коллектива и где они сейчас.

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Краткие биографии участников группы "Триода"

Андрей Гамбаль родом из села Лосяч, что на Тернопольщине. Сначала артист учился в Чертковском педагогическом училище, а потом поступил в педагогический университет на специальность "музыкальное искусство". Также получил степень магистра – преподаватель музыкального искусства.

Владимир Рыбак родился в 1990 году. Окончил тот же вуз, что и коллега по группе, и получил квалификацию учителя музыкального искусства, этики и эстетики.

Павел Червинский родом из села Антонов Чертковского района. Сначала учился по специальности "музыкальное искусство", а в 2017 году также получил квалификацию учителя музыкального искусства, этики и эстетики.

Группа "Триода" / Фото из инстаграма команды

"Х-Фактор" и другая деятельность

В первоначальном составе "Триоды" ребята пришли на проект "Х-Фактор" в 2013 году. От так, коллектив показал хороший результат и прошел в прямые эфиры.

"Триода" – "Він чекає на неї" ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

В финале ребята стали серебряными призерами, уступив первое место Александру Порядинскому. После участия в проекте певцов начали приглашать на выступления и фан-встречи. В 2014 году состоялся первый сольный концерт "Триоды" в одном из столичных клубов. Через год певцы отправились в гастрольный тур по Америке, а после возвращения в Украину организовали концерты на востоке страны, чтобы поддержать людей, пострадавших от рук россиян, и военных, которые стали на защиту Родины.

Выход Александра Алексеева из трио

После того как Саша покинул коллектив, он дал короткое интервью, где объяснил свое решение. По его словам, когда закончился период "Х-Фактора", он понял, что все не будет так, как было раньше.

Но хуже всего, что от мизерной популярности у участников группы начала зарождаться "звездная" болезнь. Вместо того чтобы работать над новыми хитами, каждый стремился перетянуть на себя "корону". Коллектив начал разваливаться. Тогда я понял, что так дальше продолжать нельзя,

– отметил певец.

Мужчина решил покинуть "Триоду", когда у группы не было периода концертов. Но впоследствии его обидело то, что экс-коллеги начали рассказывать об Алексееве "чушь", якобы он "спился и стал наркоманом". Но в конце концов артист отпустил эту ситуацию и пошел своим путем.

Александр Алексеев / Фото из соцсетей

Второе дыхание "Триоды" и где коллектив сейчас

Артисты нашли замену Александру. Новым участником стал Андрей Липко. "Триоду" приглашали на различные фестивали и концерты, группа гастролировала, но в 2018 году снова пришлось сделать замену одного из солистов. Вместо Андрея пришел Павел Червинский. С тех пор состав группы не менялся.

"Триода" – "Помоліться мамо": смотрите видео онлайн

Если проанализировать сообщения группы в соцсетях, то можно предположить, что певцы работают и живут за пределами Украины. Геолокация учетной записи размещена в США.

Группа "Триода" работает и живет за границей / Скриншот из инстаграма

В частности, ребята анонсируют выступления в разных уголках Штатов. К примеру, 4 мая состоялось выступление "Триоды" в Бруклине. Также музыканты участвуют в благотворительных мероприятиях, которые направлены на поддержку Украины.

А знали ли вы, что немало украинских артистов потеряли свою популярность во время российско-украинской войны.