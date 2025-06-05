Гурт було створено у Тернополі, коли троє хлопців навчались у Тернопільському національному педагогічному університеті. До складу "Тріоди" увійшли: Олександр Алексєєв, Андрій Гамбаль та Володимир Рибак. Але у 2015 році стались зміни, адже Олександр вирішив покинути колектив. На його місце прийшов Андрій Липко, який через три роки також вийшов із тріо. Новим солістом став Павло Червінський. У матеріалі Show24 дізнавайтесь, що відомо про учасників колективу та де вони зараз.

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Короткі біографії учасників гурту "Тріода"

Андрій Гамбаль родом із села Лосяч, що на Тернопільщині. Спершу артист навчався у Чортківському педагогічному училищі, а тоді вступив до педагогічного університету на спеціальність "музичне мистецтво". Також здобув ступінь магістра – викладач музичного мистецтва.

Володимир Рибак народився у 1990 році. Закінчив той самий виш, що і колега по гурту, й отримав кваліфікацію вчителя музичного мистецтва, етики та естетики.

Павло Червінський родом із села Антонів Чортківського району. Спершу вчився за спеціальністю "музичне мистецтво", а у 2017 році також здобув кваліфікацію вчителя музичного мистецтва, етики та естетики.

Гурт "Тріода" / Фото з інстаграму команди

"Х-Фактор" та інша діяльність

У первісному складі "Тріоди" хлопці прийшли на проєкт "Х-Фактор" у 2013 році. Від так, колектив показав гарний результат і пройшов до прямих етерів.

"Тріода" – "Він чекає на неї" ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

У фіналі хлопці стали срібними призерами, поступившись першим місцем Олександру Порядинському. Після участі у проєкті співаків почали запрошувати на виступи та фан-зустрічі. У 2014 році відбувся перший сольний концерт "Тріоди" в одному зі столичних клубів. Через рік співаки вирушили у гастрольний тур Америкою, а після повернення до України організували концерти на сході країни, щоб підтримати людей, які постраждали від рук росіян, і військових, які стали на захист Батьківщини.

Вихід Олександра Алексєєва з тріо

Після того, як Сашко покинув колектив, він дав коротке інтерв'ю, де пояснив своє рішення. За його словами, коли закінчився період "Х-Фактора", він зрозумів, що все не буде так, як було раніше.

Та найгірше, що від мізерної популярності в учасників гурту почала зароджуватись "зіркова" хвороба. Замість того, щоб працювати над новими хітами, кожен прагнув перетягти на себе "корону". Колектив почав розвалюватися. Тоді я зрозумів, що так далі продовжувати не можна,

– зазначив співак.

Чоловік вирішив покинути "Тріоду", коли у гурта не було періоду концертів. Та згодом його образило те, що ексколеги почали розповідати про Алексєєва "нісенітниці", нібито він "спився та став наркоманом". Та врешті артист відпустив цю ситуацію і пішов своїм шляхом.

Олександр Алексєєв / Фото з соцмереж

Друге дихання "Тріоди" та де колектив зараз

Артисти знайшли заміну Олександру. Новим учасником став Андрій Липко. "Тріоду" запрошували на різні фестивалі та концерти, гурт гастролював, але у 2018 році знову довелось зробити заміну одного із солістів. Замість Андрія прийшов Павло Червінський. З того часу склад гурту не мінявся.

"Тріода" – "Помоліться мамо": дивіться відео онлайн

Якщо проаналізувати дописи гурту в соцмережах, то можна припустити, що співаки працюють та живуть за межами України. Геолокація облікового запису розміщена у США.

Гурт "Тріода" працює та живе за кордоном / Скриншот з інстаграму

Зокрема, хлопці анонсують виступи у різних куточках Штатів. До прикладу, 4 травня відбувся виступ "Тріоди" у Брукліні. Також музиканти беруть участь у благодійних заходах, які спрямовані на підтримку України.

А чи знали ви, що чимало українських артистів втратили свою популярність у час російсько-української війни.