Обратный отсчет начат: Ziferblat отправился в Швейцарию на Евровидение-2025

Группа Ziferblat начала свое путешествие в Швейцарию, где в этом году состоится Евровидение-2025. Накануне отъезда музыканты провели пресс-конференцию на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Музыканты, в частности, поделились своими ожиданиями от участия в песенном конкурсе, пишет Show 24.

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Фронтмен коллектива Даниил Лещинский очертил две главные задачи группы на Евровидении-2025. Первой он назвал достойное представление Украины на международной арене.

Вторая задача – это наш гуманитарный сбор на роботизированные системы разминирования Украины,

– подчеркнул певец.

Для справки! Группа Ziferblat совместно с Фондом Притулы объявляют сбор в 4 миллиона гривен на четыре инновационные комплексы наземного разминирования "ЗМИЙ", которые позволяют эффективно и безопасно очищать территории, загрязненные взрывоопасными предметами из-за боевых действий. Приобщиться к сбору можно по ссылке.



После пресс-конференции Ziferblat вместе с командой отправился в Базель. Интересно, что в составе украинской делегации, заметили известного дизайнера Ивана Фролова. Вероятно, именно он будет отвечать за создание сценических образов участников группы во время выступления на Евровидении. В 2016 дизайнер одевал на Евровидение Джамалу, которая тогда победила в песенном конкурсе.

Что известно о Евровидении-2025

69-й песенный конкурс будет принимать швейцарский город Базель. Выступления будут проходить на арене St. Jakobshalle (Санкт-Якобсгалле). Конкурс традиционно будет состоять из трех этапов: 13 мая – первый полуфинал, 15 мая – второй полуфинал и 17 мая – гранд-финал.

В этом году в конкурсе принимают участие представители 37 стран. Украинская группа Ziferblat будет выступать под пятым номером в первом полуфинале с композицией Bird of Pray.

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