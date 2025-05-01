Обратный отсчет начат: Ziferblat отправился в Швейцарию на Евровидение-2025
- Группа Ziferblat отправилась в Швейцарию для участия в Евровидении-2025 с целью представить Украину.
- Евровидение-2025 пройдет в Базеле с 13 по 17 мая, где Ziferblat будет выступать под пятым номером в первом полуфинале.
Группа Ziferblat начала свое путешествие в Швейцарию, где в этом году состоится Евровидение-2025. Накануне отъезда музыканты провели пресс-конференцию на Центральном железнодорожном вокзале Киева.
Музыканты, в частности, поделились своими ожиданиями от участия в песенном конкурсе, пишет Show 24.
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Фронтмен коллектива Даниил Лещинский очертил две главные задачи группы на Евровидении-2025. Первой он назвал достойное представление Украины на международной арене.
Вторая задача – это наш гуманитарный сбор на роботизированные системы разминирования Украины,
– подчеркнул певец.
Для справки! Группа Ziferblat совместно с Фондом Притулы объявляют сбор в 4 миллиона гривен на четыре инновационные комплексы наземного разминирования "ЗМИЙ", которые позволяют эффективно и безопасно очищать территории, загрязненные взрывоопасными предметами из-за боевых действий. Приобщиться к сбору можно по ссылке.
После пресс-конференции Ziferblat вместе с командой отправился в Базель. Интересно, что в составе украинской делегации, заметили известного дизайнера Ивана Фролова. Вероятно, именно он будет отвечать за создание сценических образов участников группы во время выступления на Евровидении. В 2016 дизайнер одевал на Евровидение Джамалу, которая тогда победила в песенном конкурсе.
Что известно о Евровидении-2025
69-й песенный конкурс будет принимать швейцарский город Базель. Выступления будут проходить на арене St. Jakobshalle (Санкт-Якобсгалле). Конкурс традиционно будет состоять из трех этапов: 13 мая – первый полуфинал, 15 мая – второй полуфинал и 17 мая – гранд-финал.
В этом году в конкурсе принимают участие представители 37 стран. Украинская группа Ziferblat будет выступать под пятым номером в первом полуфинале с композицией Bird of Pray.
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