Голливудская звезда Гвинет Пэлтроу показалась в пижаме от украинского бренда

Украинские бренды все чаще появляются в гардеробах мировых знаменитостей. Американская актриса Гвинет Пэлтроу стала очередным доказательством.

Голливудская звезда надела костюм пижамного стиля от бренда Gunia Project. Этим поделилась его соучредительница Наталья Каменская на своей странице в инстаграме.

Смотрите также Посвящена Украине: группа U2 выпустила совместную песню с АНТИТИЛАМИ и Эдом Шираном

Гвинет Пэлтроу в своем блоге поделилась роликом, где показала, как готовила завтрак. Как оказалось, актриса выбрала наряд от украинского бренда.



Костюм, который выбрала Гвинет Пэлтроу / Коллаж 24 Канала

Это бело-голубой полосатый костюм на пересечении пижамной и классической одежды с вышивкой с логотипом Gunia. Рубашка и костюм вместе стоят 21 450 гривен, как указано на сайте бренда.

Гвинет Пэлтроу в нашей пижаме – это просто чистая радость. Мне нравится ее энергетика, ее энергия, ее манера поведения и то, как она проявляет себя в мире,

– написала Наталья Каменская.

Гвинет Пэлтроу в пижаме украинского бренда: видео

Кто из мировых звезд выбирает украинские бренды?