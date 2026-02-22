Голливудская звезда Гвинет Пэлтроу показалась в пижаме от украинского бренда
- Гвинет Пэлтроу надела костюм пижамного стиля от украинского бренда Gunia Project и поделилась этим в своем блоге.
- Украинские бренды, такие как Gunia Project и Ruslan Baginskiy, все чаще выбирают мировые знаменитости.
Украинские бренды все чаще появляются в гардеробах мировых знаменитостей. Американская актриса Гвинет Пэлтроу стала очередным доказательством.
Голливудская звезда надела костюм пижамного стиля от бренда Gunia Project. Этим поделилась его соучредительница Наталья Каменская на своей странице в инстаграме.
Смотрите также Посвящена Украине: группа U2 выпустила совместную песню с АНТИТИЛАМИ и Эдом Шираном
Гвинет Пэлтроу в своем блоге поделилась роликом, где показала, как готовила завтрак. Как оказалось, актриса выбрала наряд от украинского бренда.
Костюм, который выбрала Гвинет Пэлтроу / Коллаж 24 Канала
Это бело-голубой полосатый костюм на пересечении пижамной и классической одежды с вышивкой с логотипом Gunia. Рубашка и костюм вместе стоят 21 450 гривен, как указано на сайте бренда.
Гвинет Пэлтроу в нашей пижаме – это просто чистая радость. Мне нравится ее энергетика, ее энергия, ее манера поведения и то, как она проявляет себя в мире,
– написала Наталья Каменская.
Гвинет Пэлтроу в пижаме украинского бренда: видео
Кто из мировых звезд выбирает украинские бренды?
- На церемонии премии Грэмми певица Сабрина Карпентер Сабрина Карпентер появилась в шляпе от Руслана Багинского.
- Певица Селена Гомес устроила пижамную вечеринку по случаю Дня святого Валентина. Звезда надела комплект от украинского бренда SLEEPER.
- Пэрис Хилтон отпраздновала 45-й день рождения на островах. Для пляжного отдыха она выбрала стильный образ, дополненный шляпой Ruslan Baginskiy.