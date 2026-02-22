Голлівудська зірка одягнула костюм піжамного стилю від бренду Gunia Project. Цим поділилась його співзасновниця Наталія Каменська на своїй сторінці в інстаграмі.

Дивіться також Присвячена Україні: гурт U2 випустив спільну пісню з АНТИТІЛАМИ та Едом Шираном

Гвінет Пелтроу у своєму блозі поділилась роликом, де показала, як готувала сніданок. Як виявилося, акторка обрала вбрання від українського бренду.



Костюм, який обрала Гвінет Пелтроу / Колаж 24 Каналу

Це біло-блакитний смугастий костюм на перетині піжамного і класичного одягу з вишивкою з логотипом Gunia. Сорочка та костюм разом коштують 21 450 гривень, як вказано на сайті бренду.

Гвінет Пелтроу у нашій піжамі – це просто чиста радість. Мені подобається її енергетика, її енергія, її манера поведінки й те, як вона проявляє себе у світі,

– написала Наталія Каменська.

Гвінет Пелтроу в піжамі українського бренду: відео

Хто зі світових зірок обирає українські бренди?