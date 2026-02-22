Голлівудська зірка одягнула костюм піжамного стилю від бренду Gunia Project. Цим поділилась його співзасновниця Наталія Каменська на своїй сторінці в інстаграмі.
Гвінет Пелтроу у своєму блозі поділилась роликом, де показала, як готувала сніданок. Як виявилося, акторка обрала вбрання від українського бренду.
Це біло-блакитний смугастий костюм на перетині піжамного і класичного одягу з вишивкою з логотипом Gunia. Сорочка та костюм разом коштують 21 450 гривень, як вказано на сайті бренду.
Гвінет Пелтроу у нашій піжамі – це просто чиста радість. Мені подобається її енергетика, її енергія, її манера поведінки й те, як вона проявляє себе у світі,
– написала Наталія Каменська.
Гвінет Пелтроу в піжамі українського бренду: відео
Хто зі світових зірок обирає українські бренди?
- На церемонії премії Греммі співачка Сабріна Карпентер з'явилась у капелюсі від Руслана Багінського.
- Співачка Селена Гомес влаштувала піжамну вечірку з нагоди Дня святого Валентина. Зірка одягнула комплект від українського бренду SLEEPER.
- Періс Гілтон відсвяткувала 45-й день народження на островах. Для пляжного відпочинку вона обрала стильний образ, доповонений капелюхом Ruslan Baginskiy.