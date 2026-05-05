Звезду не узнать: Хайди Клум шокировала образом живой скульптуры на Met Gala 2026
Темой нынешнего Met Gala звучала так: "Мода – это искусство". Поэтому в этом году знаменитости удивляли своим видением. Образы отсылали к живописи, фильмам и скульптурам.
Больше всего обсуждений спровоцировал образ Хайди Клум. Она поразила перевоплощением в настоящую скульптуру. Об этом пишет Variety.
К слову Опять одна: почему Тимоти Шаламе не сопровождал Кайли Дженнер на Met Gala 2026
Немецкая супермодель вдохновилась скульптурой Рафаэля Монти 1847 года – "Завуалированная весталка", вырезанной из белого мрамора.
Над созданием образа Хайди Клум работал американский визажист Майк Марино, которого трижды номинировали на Оскар в категории "Лучший грим и прическа". Он перевоплотил модель в образ скульптуры с помощью латекса, спандекса и ткани.
Хайди Клум изменилась до неузнаваемости: она покрасила в серый цвет руки, лицо и даже зубы. А в глаза вставила серые линзы.
Каждая складка, каждое очертание, каждая деталь были тщательно продуманы, чтобы передать силу и мягкость способом, который кажется почти невозможным. Уникальный дизайн, который не просто украшает тело, а превращает его в настоящее искусство,
– поделилась Хайди Клум на своей странице в инстаграме.
Что известно о Met Gala 2026?
В Нью-Йорке, в каждый первый понедельник мая, ежегодно проходит Met Gala. Это традиционный бал Института костюма музея Метрополитен. В этом году тема бала: "Мода – это искусство".
Организаторы предлагали взглянуть на тело как художники смотрят на чистый холст. Каждая звезда делилась, как видит и интерпретирует искусство.
Анна Винтур ежегодно является куратором мероприятия. Вместе с ней на этот раз мероприятие проводили Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс. К слову, это первое за 10 лет появление Бейонсе на балу.