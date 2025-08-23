Хейли Бибер растрогала новыми фото с сыном в его первый день рождения
- Хейли Бибер отпраздновала первый день рождения своего сына Джека Блюза и поделилась новыми фотографиями в инстаграме.
- На фотографиях модель держит Джека на руках и нежно обнимает.
Вчера, 22 августа, сын Джастина и Хейли Биберов отпраздновал свой первый день рождения. По случаю праздника модель показала новые фотографии с Джеком Блюзом.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Хейли. Она поздравила сына с 1-летием.
Хейли Бибер опубликовала две фотографии с Джеком Блюзом. На первой – модель держит сына на руках и широко улыбается, а на второй – нежно обнимает и целует мальчика в лоб.
1 год тебе, мой прекрасный мальчик. С первым днем рождения, Джеку, ты – воплощение радости,
– написала Хейли.
Что известно об отношениях Джастина и Хейли Биберов?
Джастин и Хейли поженились в сентябре 2018 года.
В мае 2024 года Биберы обновили свои брачные обеты на Гавайях и сообщили, что ждут первого ребенка. 22 августа у супругов родился сын, которого назвали Джек Блюз.
Весной этого года в сети начали распространяться слухи о разводе Джастина и Хейли Биберов. Однако певец уже несколько раз их опровергал, публикуя совместные романтические фотографии с женой.