23 августа, 15:10
Хейли Бибер растрогала новыми фото с сыном в его первый день рождения

Мария Примыч
Основні тези
  • Хейли Бибер отпраздновала первый день рождения своего сына Джека Блюза и поделилась новыми фотографиями в инстаграме.
  • На фотографиях модель держит Джека на руках и нежно обнимает.

Вчера, 22 августа, сын Джастина и Хейли Биберов отпраздновал свой первый день рождения. По случаю праздника модель показала новые фотографии с Джеком Блюзом.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Хейли. Она поздравила сына с 1-летием.

Хейли Бибер опубликовала две фотографии с Джеком Блюзом. На первой – модель держит сына на руках и широко улыбается, а на второй – нежно обнимает и целует мальчика в лоб.

1 год тебе, мой прекрасный мальчик. С первым днем рождения, Джеку, ты – воплощение радости, 
– написала Хейли.

Хейли Бибер с сыном / Фото из инстаграма модели

Хейли Бибер и Джек Блюз / Фото из инстаграма модели

Что известно об отношениях Джастина и Хейли Биберов?

  • Джастин и Хейли поженились в сентябре 2018 года.

  • В мае 2024 года Биберы обновили свои брачные обеты на Гавайях и сообщили, что ждут первого ребенка. 22 августа у супругов родился сын, которого назвали Джек Блюз.

  • Весной этого года в сети начали распространяться слухи о разводе Джастина и Хейли Биберов. Однако певец уже несколько раз их опровергал, публикуя совместные романтические фотографии с женой.