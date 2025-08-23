Укр Рус
Show24 Світові знаменитості Гейлі Бібер зворушила новими фото з сином у його перший день народження
23 серпня, 15:10
2

Гейлі Бібер зворушила новими фото з сином у його перший день народження

Марія Примич
Основні тези
  • Гейлі Бібер відсвяткувала перший день народження свого сина Джека Блюза і поділилась новими фотографіями в інстаграмі.
  • На фотографіях модель тримає Джека на руках і ніжно обіймає. 

Учора, 22 серпня, син Джастіна і Гейлі Біберів відсвяткував свій перший день народження. З нагоди свята модель показала нові фотографії з Джеком Блюзом.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Гейлі. Вона привітала сина з 1-річчям. 

Дивіться також Пристрасно поцілувались: Джастін Бібер показав нове романтичне фото з дружиною

Гейлі Бібер опублікувала дві світлини з Джеком Блюзом. На першій – модель тримає сина на руках і широко усміхається, а на другій – ніжно обіймає і цілує хлопчика в лоб.

1 рік тобі, мій прекрасний хлопчику. З першим днем народження, Джеку, ти – втілення радості, 
– написала Гейлі. 

Гейлі Бібер з сином / Фото з інстаграму моделі

Гейлі Бібер і Джек Блюз / Фото з інстаграму моделі 

Що відомо про стосунки Джастіна і Гейлі Біберів?

  • Джастін і Гейлі одружилися у вересні 2018 року.

  • У травні 2024 року Бібери оновили свої шлюбні обітниці на Гаваях і повідомили, що чекають на першу дитину. 22 серпня у подружжя народився син, якого назвали Джек Блюз.

  • Навесні цього року в мережі почали ширитися чутки про розлучення Джастіна і Гейлі Біберів. Однак співак уже кілька разів їх спростовував, публікуючи спільні романтичні світлини з дружиною. 