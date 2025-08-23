Учора, 22 серпня, син Джастіна і Гейлі Біберів відсвяткував свій перший день народження. З нагоди свята модель показала нові фотографії з Джеком Блюзом.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Гейлі. Вона привітала сина з 1-річчям.

Дивіться також Пристрасно поцілувались: Джастін Бібер показав нове романтичне фото з дружиною

Гейлі Бібер опублікувала дві світлини з Джеком Блюзом. На першій – модель тримає сина на руках і широко усміхається, а на другій – ніжно обіймає і цілує хлопчика в лоб.

1 рік тобі, мій прекрасний хлопчику. З першим днем народження, Джеку, ти – втілення радості,

– написала Гейлі.

Гейлі Бібер з сином / Фото з інстаграму моделі

Гейлі Бібер і Джек Блюз / Фото з інстаграму моделі

Що відомо про стосунки Джастіна і Гейлі Біберів?