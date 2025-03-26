Хейли Бибер хочет подать в суд на хейтеров из-за очередного скандала: при чем тут Джастин и Селена

Хейли Бибер оказалась в центре внимания из-за очередного скандала, который обсуждают в сети. Модель обвиняют в преследовании Джастина Бибера и копировании Селены Гомес.

Хейли Бибер надоели слухи о ней, которые распространяют в интернете, поэтому она стремится отстоять свое достоинство. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на TMZ.

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Хейли Бибер хочет нанять адвоката, чтобы привлечь к ответственности блогеров и комментаторов, которые распространяют о ней сплетни и фейковую информацию. Источники, близкие к модели, сообщают, что она называет все последние упреки в ее сторону – сфабрикованными.

Почему Хейли Бибер снова обсуждают в сети

Недавно в тиктоке появился ролик, где автор утверждала, якобы Хейли Бибер поставила лайк на сообщение, где высмеивали фотосессию Селены Гомес и ее жениха Бенни Бланко. В сети снова начали обсуждать "конфликт" между Селеной и Хейли.

На этом фоне пользователи вспомнили о видео о Хейли Бибер на ютубе, состоящее из 7 частей. В этих роликах автор обвиняет модель в том, что она с юного возраста была фанаткой-сталкеркой Джастина Бибера. Девушка якобы преследовала его и использовала свои связи, чтобы часто появляться рядом и в результате закрутить роман.

Кроме того, в ролике собрали фото и видео, якобы доказывающие, что Хейли Бибер постоянно копировала Селену Гомес – в позах на фото, образах, интервью, шоу и даже татуировках. Теперь автору этого расследования кажется, что она копирует Сабрину Карпентер. Эту "документальную" серию видео активно обсуждают в тиктоке, что стало последней каплей для Бибер.

Заметим, скандалы между Селеной Гомес и Хейли Бибер продолжаются годами. Последний из них завершился тем, что Селена публично вступилась за модель и попросила пользователей прекратить хейт.