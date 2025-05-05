Автор "Бриджит Джонс" заявила, что регулярно подвергалась домогательствам, когда работала на BBC

Английская писательница, автор серии романов о Бриджит Джонс Хелен Филдинг заявила, что регулярно подвергалась домогательствам во время работы на BBC в 1980-х годах. Об этом она рассказала на ежегодном Soho Summit.

По словам Хелен Филдинг, в то время мужчины на телекомпании касались женской груди во время разговора, и добавила, что это было привычно. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на The Telegraph.

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Я работала на BBC, когда мне было за 20, и ты просто привыкла к тому, что люди на самом деле клали руку тебе на грудь, когда говорили с тобой о работе. Казалось, что это то, с чем надо смириться,

– рассказала Хелен Филдинг.

Писательница получила славу в девяностых годах благодаря бестселлерам о Бриджит Джонс, которые позже экранизировали. Главную роль сыграла американская актриса Рене Зеллвегер.

Хелен Филдинг о "Бриджит Джонс"

В романах, которые отражают личный опыт автора, Бриджит Джонс регулярно отбивается от неуместных ухаживаний, в частности от своего босса Дэниела Кливера, который щупает ее прямо в офисе.

Я впервые написала "Бриджит" до #MeToo, и когда я сейчас смотрю на этот фильм, я не могу поверить, что такое происходило,

– поделилась писательница.

Хелен Филдинг утверждает, что сексизм до сих пор существует в кинобизнесе. Она подчеркнула, что "должно быть постоянное осознание того, что к женщинам не следует относиться неравноправно".

Представитель BBC прокомментировал заявление писательницы. Он подчеркнул, что телекомпания изменилась.

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