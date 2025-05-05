За словами Гелен Філдінг, в той час чоловіки на телекомпанії торкалися жіночих грудей під час розмови, та додала, що це було звично. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на The Telegraph.

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Я працювала на BBC, коли мені було за 20, і ти просто звикла до того, що люди насправді клали руку тобі на груди, коли говорили з тобою про роботу. Здавалося, що це те, з чим треба змиритися,

– розповіла Гелен Філдінг.

Письменниця здобула славу в дев'яностих роках завдяки бестселерам про Бріджит Джонс, які пізніше екранізували. Головну роль зіграла американська акторка Рене Зеллвегер.

Гелен Філдінг про "Бріджит Джонс"

У романах, які відображають особистий досвід авторки, Бріджит Джонс регулярно відбивається від недоречних залицянь, зокрема від свого боса Деніела Клівера, який мацає її просто в офісі.

Я вперше написала "Бріджит" до #MeToo, і коли я зараз дивлюся на цей фільм, я не можу повірити, що таке відбувалося,

– поділилась письменниця.

Гелен Філдінг стверджує, що сексизм досі існує в кінобізнесі. Вона наголосила, що "має бути постійне усвідомлення того, що до жінок не слід ставитися нерівноправно".

Речник BBC прокоментував заяву письменниці. Він підкреслив, що телекомпанія змінилася.

Раніше ми повідомляли, що учасника гурту Backstreet Boys Ніка Картера звинуватили у сексуальному насильстві.