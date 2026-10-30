Жутко в Белом доме: к Трампу пришли дети в советской военной форме и кокошнике

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией устроили традиционное празднование Хэллоуина на Южной лужайке Белого дома. Среди тысяч гостей внимание привлекли дети, пришедшие за сладостями в советской фуражке и русском кокошнике.

Праздничную атмосферу создали с размахом: вход в резиденцию украсили тыквами, плющом и гигантской багряной луной с силуэтами летучих мышей. Жутковатое музыкальное сопровождение обеспечил струнный оркестр Военно-воздушных сил США, а рядом с праздничной площадкой ярко сыпались искры от строительства нового президентского бального зала.

Всего на костюмированное мероприятие пришло около шести тысяч человек. Среди них были замечены чиновники администрации с семьями, в частности глава Пентагона Пит Хэгсет, заместитель руководителя аппарата Стивен Миллер, военные и приемные семьи.

В Белом доме принимали детей по случаю Хэллоуина: смотрите видео

Дети поражали разнообразием нарядов: по лужайке бегали крошечные Бэтмены, стильные Барби и даже персонажи в образах отцов-основателей Америки. Президент США фотографировался с детьми, раздавал сладости и общался с родителями маленьких гостей.

Трамп принимал детей на Хэллоуин в Белом доме: смотрите фото

Настоящее удивление вызвало появление двух детей в специфическом маскараде. К президентской чете подошли девочка в сарафане с кокошником и мальчик в военной форме и советской фуражке.

Дети в кокошнике и фуражке в Белом доме: смотрите фото

Кто именно из родителей выбрал для детей странные костюмы, пока неизвестно. Трампы спокойно раздали детям порцию праздничных сладостей и продолжили встречать гостей.

В разгар мероприятия президент устроил для детей небольшое авиашоу. Он сделал паузу в раздаче конфет, чтобы показать низкий пролет президентского самолета, который описал круг над лужайкой.

Над Белым домом пролетел самолет: смотрите видео

Несколько дней назад американская сторона участвовала в дипломатических контактах по поводу мирных инициатив. Первая леди Мелания Трамп даже публично высказалась о вероятности своего визита в Киев.