После более 30 лет вместе: Хью Джекман официально развелся с женой

Актер Хью Джекман, известный миллионам зрителей как Росомаха из франшизы "Люди Икс", окончательно завершил свой брак с Деборрой-Ли Фернесс. Их отношения длились более 30 лет.

Сообщает Show 24 со ссылкой на издание People. Интересно Где сейчас Слава Каминская, которая наделала шума фото с якобы Януковичем Так, процесс развода звездные супруги начали в мае этого года, а окончательное решение суд принял 23 июня. Как пишут западные медиа, Хью и Деборра-Ли разошлись мирно, без публичных скандалов. Они уже поделили имущество и договорились об алиментах. Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс / Фото Getty Images Что известно об отношениях Джекмана и Фернесс Пара познакомилась в 1995 году на съемках сериала "Корелли". Несмотря на заметную разницу в возрасте – Деборра была старше Хью на 13 лет – они быстро нашли общий язык. Через два года после знакомства влюбленные сыграли свадьбу. Впоследствии актеры усыновили двоих детей – сына Оскара и дочь Аву.

Официально о разрыве Хью и Деборра-Ли объявили в сентябре 2023 года. До этого в СМИ активно обсуждали возможную измену актера. Джекмана связывали с актрисой Саттон Фостер, которая играла с ним в мюзикле The Music Man. В январе 2025 года актер подтвердил, что между ними действительно отношения.

Недавно Деборра-Ли Фернесс сделала заявление, в котором намекнула, что именно измена стала причиной их разрыва. Она назвала этот период своей жизни "травматическим путем", который оставил глубокий след в ее сердце. В то же время актриса призналась, что этот опыт научил ее многому, позволил вырасти внутренне и понять истинную ценность самоуважения и свободы.