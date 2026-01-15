Все это было игрой, – Ирочка из "Холостяка" сделала неожиданное заявление об участии Цымбалюка в шоу

Участница "Холостяка 14" Ирина Пономаренко после завершения романтического реалити дала откровенное интервью, где рассказала о своем участии в проекте.

В частности, она вспомнила последний день на проекте. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу журналиста Славы Демина.

Вас также может заинтересовать Александр Терен наехал на Клопотенко из-за доставки еды: шеф-повар отреагировал

Ирочка рассказала, что съемки были очень изнурительными, и к концу "Холостяка" она сильно устала от ожидания. По словам девушки, перед финалом участницы уже не живут в большом доме, как раньше, когда их было больше, а проводят время в отеле. Вместе с ними также есть редактор.

Когда Холостяк решил попрощаться с Пономаренко, она была разочарована.

Он (Тарас Цимбалюк – 24 Канал) меня провожает – и в этот момент я понимаю, что, наверное, все это было игрой с его стороны. Самое главное, что с моей стороны это все было по-настоящему. Казалось, что чувствовала его реальные эмоции,

– отметила девушка.

Полная версия интервью с Ириной уже доступна на ютуб-канале Славы Демина.

Что известно об участии Ирины Пономаренко в "Холостяке-14"?