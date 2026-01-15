Все это было игрой, – Ирочка из "Холостяка" сделала неожиданное заявление об участии Цымбалюка в шоу
- Ирина Пономаренко из "Холостяка 14" заявила, что считает участие Тараса Цымбалюка в шоу игрой.
- Пономаренко запомнилась зрителям своим нестандартным образом и юмором, покинула проект перед финалом, а победительницей стала Надин Головчук.
Участница "Холостяка 14" Ирина Пономаренко после завершения романтического реалити дала откровенное интервью, где рассказала о своем участии в проекте.
В частности, она вспомнила последний день на проекте.
Ирочка рассказала, что съемки были очень изнурительными, и к концу "Холостяка" она сильно устала от ожидания. По словам девушки, перед финалом участницы уже не живут в большом доме, как раньше, когда их было больше, а проводят время в отеле. Вместе с ними также есть редактор.
Когда Холостяк решил попрощаться с Пономаренко, она была разочарована.
Он (Тарас Цимбалюк – 24 Канал) меня провожает – и в этот момент я понимаю, что, наверное, все это было игрой с его стороны. Самое главное, что с моей стороны это все было по-настоящему. Казалось, что чувствовала его реальные эмоции,
– отметила девушка.
Полная версия интервью с Ириной уже доступна на ютуб-канале Славы Демина.
Что известно об участии Ирины Пономаренко в "Холостяке-14"?
- Девушка еще с первой вечеринки запомнилась зрителям благодаря своему нестандартному образу. На знакомство с Тарасом Цимбалюком Ирочка пришла в розовой пушистой панаме.
- В течение сезона Пономаренко была одной из фавориток зрителей. Она понравилась людям благодаря своему нестандартному юмору и искренности.
- Девушка покинула проект в шаге от финала. В то же время победительницей "Холосятка-14" стала модель Надин Головчук. Они с Тарасом пытались построить отношения за пределами реалити, однако в конце концов разошлись.