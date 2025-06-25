30 часов без перерыва: команда "Холостяка" отсняла первую вечеринку и показала эксклюзивные кадры

На "Холостяке" состоялась первая вечеринка нового сезона. Именно с этого момента стартовала борьба девушек за сердце главного героя – известного актера Тараса Цимбалюка.

Команда реалити уже поделились первыми атмосферными кадрами со съемочной площадки. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу "Холостяка".

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Так, 19 июня официально начались съемки нового, 14-го сезона популярного реалити-шоу. Уже через несколько дней зрителям показали первые фото с вечеринки-знакомства, где главный герой встретился со всеми участницами.

Тарас Цимбалюк в кадре появился в классическом образе – белом пиджаке, рубашке с черной бабочкой и темных брюках.

Организаторы "Холостяка" признались, что первый съемочный день длился 30 часов без перерыва.

Первая вечеринка – всегда волнительный момент для нас. 30 часов – самый длинный съемочный этап проекта, который одновременно стал и романтическим приключением, и самым большим испытанием. Первые "привет", первые откровения, первые "прощай". И первая "химия", которую мы тщательно фиксируем, чтобы вы вновь вспомнили, что с любовью возможно все,

– написала команда проекта.

Что известно о новом сезоне "Холостяка"

В 14 сезоне главным героем, как мы уже отмечали, стал известный украинский актер театра и кино Тарас Цимбалюк. Зрители хорошо знают его по ролям в сериалах "Поймать Кайдаша", "Любовь и пламя", "Кофе с кардамоном" и других проектах.

Для Тараса участие в реалити стало новым вызовом и опытом. Артист признался, что с интересом согласился принять участие в шоу и надеется, что найдет человека, который изменит его жизнь.

Мне приятно еще и в таком амплуа соединиться со зрителями, которые давно следят за моим творчеством. И еще знаю, что для многих людей реалити-шоу "Холостяк" – любимый проект на телевидении, поэтому буду стараться сделать все, чтобы вы и в дальнейшем оставались фанатами этой программы,

– рассказывал Тарас Цимбалюк.

Премьера нового сезона "Холостяка" запланирована уже на осень.