30 часов без перерыва: команда "Холостяка" отсняла первую вечеринку и показала эксклюзивные кадры
- На "Холостяке" стартовал новый сезон с актером Тарасом Цимбалюком, съемки начались 19 июня.
- Первая вечеринка длилась 30 часов и зрителям показали первые кадры со съемочного процесса.
- Премьера сезона запланирована на осень.
На "Холостяке" состоялась первая вечеринка нового сезона. Именно с этого момента стартовала борьба девушек за сердце главного героя – известного актера Тараса Цимбалюка.
Команда реалити уже поделились первыми атмосферными кадрами со съемочной площадки. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу "Холостяка".
Не пропустите Джеджула впервые рассказал о тайной женитьбе и объяснил, почему скрывает новую жену
Так, 19 июня официально начались съемки нового, 14-го сезона популярного реалити-шоу. Уже через несколько дней зрителям показали первые фото с вечеринки-знакомства, где главный герой встретился со всеми участницами.
Тарас Цимбалюк в кадре появился в классическом образе – белом пиджаке, рубашке с черной бабочкой и темных брюках.
Организаторы "Холостяка" признались, что первый съемочный день длился 30 часов без перерыва.
Первая вечеринка – всегда волнительный момент для нас. 30 часов – самый длинный съемочный этап проекта, который одновременно стал и романтическим приключением, и самым большим испытанием. Первые "привет", первые откровения, первые "прощай". И первая "химия", которую мы тщательно фиксируем, чтобы вы вновь вспомнили, что с любовью возможно все,
– написала команда проекта.
Что известно о новом сезоне "Холостяка"
В 14 сезоне главным героем, как мы уже отмечали, стал известный украинский актер театра и кино Тарас Цимбалюк. Зрители хорошо знают его по ролям в сериалах "Поймать Кайдаша", "Любовь и пламя", "Кофе с кардамоном" и других проектах.
Для Тараса участие в реалити стало новым вызовом и опытом. Артист признался, что с интересом согласился принять участие в шоу и надеется, что найдет человека, который изменит его жизнь.
Мне приятно еще и в таком амплуа соединиться со зрителями, которые давно следят за моим творчеством. И еще знаю, что для многих людей реалити-шоу "Холостяк" – любимый проект на телевидении, поэтому буду стараться сделать все, чтобы вы и в дальнейшем оставались фанатами этой программы,
– рассказывал Тарас Цимбалюк.
Премьера нового сезона "Холостяка" запланирована уже на осень.