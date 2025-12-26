Финальный выбор Цимбалюка: кто стал победительницей 14 сезона "Холостяка"

26 декабря отгремел финал 14 сезона проекта "Холостяк". В этом году участницы боролись за сердце актера Тараса Цимбалюка, наиболее известного по сериалу "Поймать Кайдаша".

Главный герой уже сделал финальный выбор. Победительницей проекта стала модель Надин Головчук, пишет 24 Канал.

Тарас Цимбалюк вручил Надин Головчук желанное кольцо.

Любовь – это прыжок в неизвестное. Я не могу тебе дать никаких гарантий. Но я готов совершить с тобой этот прыжок. Я хочу, чтобы это была наша не последняя встреча. Я хочу, чтобы это стало началом нашей истории,

– обратился Тарас к Надин.

Головчук отметила, что также хотела бы попробовать построить совместную историю с актером вне проекта.

