Финальный выбор Цимбалюка: кто стал победительницей 14 сезона "Холостяка"
- Победительницей 14 сезона "Холостяка" стала модель Надин Головчук.
- Тарас Цимбалюк вручил Надин желанное кольцо, выразив желание продолжить отношения вне проекта.
26 декабря отгремел финал 14 сезона проекта "Холостяк". В этом году участницы боролись за сердце актера Тараса Цимбалюка, наиболее известного по сериалу "Поймать Кайдаша".
Главный герой уже сделал финальный выбор. Победительницей проекта стала модель Надин Головчук, пишет 24 Канал.
Тарас Цимбалюк вручил Надин Головчук желанное кольцо.
Любовь – это прыжок в неизвестное. Я не могу тебе дать никаких гарантий. Но я готов совершить с тобой этот прыжок. Я хочу, чтобы это была наша не последняя встреча. Я хочу, чтобы это стало началом нашей истории,
– обратился Тарас к Надин.
Головчук отметила, что также хотела бы попробовать построить совместную историю с актером вне проекта.
Что известно о Надин Головчук?
Надин Головчук – 26-летняя фотомодель из Хмельницкого. В детстве девушка столкнулась с буллингом из-за внешности и как-то даже задумывалась о том, чтобы сменить имя.
Модель умеет постоять за себя. Она мечтает построить семью, где будет чувствовать спокойствие и защиту. Идеальный мужчина для Надин – "тот, с которым безопасно во всех значениях этого слова".
"С миром я жесткая – так требует опыт. Но семья – это место, где можно быть слабой", – делилась Головчук.