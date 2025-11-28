Столкнулись характерами, – экс-участница "Холостяка" высказалась о ссоре с Цымбалюком

Фотограф Юлия Коренюк приняла решение покинуть проект "Холостяк" в 6 выпуске. Перед церемонией роз Тарас Цимбалюк вызвал женщину на разговор, который оказался довольно напряженным.

Коренюк высказалась о ссоре с Цимбалюком в интервью РБК-Украина, передает 24 Канал.

В 6 выпуске "Холостяка" Юлия Коренюк заявила, что соскучилась по сыну, поэтому попросила Тараса Цимбалюка отпустить ее.

Фотограф призналась, что вероятность того, что она осталась бы на проект, если бы актер попытался ее уговорить, была маленькой. Женщина добавила, что могла бы растрогаться, если бы почувствовала "настоящий импульс" от Цимбалюка, но его не было.

Тарас начал диалог со мной с нападения и претензии – мол, я не прошу времени, чтобы позвонить ребенку. Это не так. И как актер он должен был бы меня понять, потому что сам живет в режиме, где съемки могут заканчиваться очень поздно, очень рано, или в моменты, совсем не удобные для звонка ребенку,

– отметила Коренюк.

Юлия рассказала, что разговор с Тарасом длился почти час, поэтому очевидно, что не все вошло в эфир.

Была ситуация (вопрос), из-за которого я была шокирована, именно к этому был мой комментарий в машине "я в шоке", а не к тому, что Тарас меня отпустил – это было ожидаемо, я знала, что он не будет держать. Это логично, еще много девушек, потери нет. В общем что-то пошло не так с самого начала, мы столкнулись характерами,

– поделилась фотограф.

Коренюк считает, что у нее были все шансы победить на проекте.

Но зачем это, если мы не нашли общий язык уже на старте? Для истории "мы были вместе месяц", но у нас не получилось? Я же говорю, что моя концепция в отношениях – найти глубокую партнерскую связь, а не романтическую историю,

– добавила она.

Также фотограф отметила, что если бы шла на "Холостяка" исключительно за пиаром, то точно осталась бы на проекте, ведь понимает, что популярность была бы больше.

