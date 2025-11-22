В видеообращении Коренюк сказала Цимбалюку, что скучает по сыну, поэтому попросила главного героя отпустить ее. Перед церемонией роз Тарас решил пообщаться с Юлией, пишет 24 Канал.

Тарас Цимбалюк заявил, что может поспособствовать тому, чтобы Юлия смогла чаще общаться с сыном. Девушка же сказала, что у нее "нет сил и вдохновения выходить на связь", ведь она некачественная.

Коренюк рассказала, что ездила на два месяца в командировку, а сына оставляла с его отцом. Однако отметила, что могла позвонить мальчику в любое время и "находилась в контексте его жизни".

Девушкам дают телефоны. Она может взять телефон и позвонить сыну, потому что здесь же мы все тоже люди. У нее есть возможность связаться с сыном, но она ее не использует. У меня вообще не вяжется, что ее основная претензия к проекту, ко мне, что у нее забирают все время и она не может общаться с сыном. Это была манипуляция. Это показалось мне очень подозрительным,

– сказал Цимбалюк.

В то же время Юлия отметила, что это не единственная причина, почему она хочет покинуть проект. Фотограф призналась, что ей трудно находиться в таких условиях. Девушка добавила, что не видят смысла оставаться на "Холостяке", ведь их история с Тарасом не развивается. Однако Тарас заявил, что они много общались.

Я тебе скажу честно и искренне. Я понимаю, что не та женщина, которая сможет для тебя открыться искренне здесь на проекте,

– поделилась Коренюк.

Цимбалюк не понял, зачем тогда было приходить на проект и тратить время обоих, а также время девушек, которые действительно хотят построить отношения с актером.

Я вообще был в шоке. Я так понимаю, эти мысли у нее сидели с первых наших встреч. Просто она думала, что за маской это все сможет скрыть и идти к своим каким-то совершенно другим целям. Я не знаю, что ее интересовало. Новое медиапространство, все что угодно, но не встреча со мной,

– заявил Тарас.

Тарас и Юлия во время разговора / Скриншот из инстаграма

После разговора с Коренюк Цимбалюк пришел на церемонию роз к другим участницам. Актер был возмущен и разъярен из-за ситуации, которая произошла с Юлией.

Я вам всем пытаюсь объяснить: я здесь, чтобы построить отношения. Я бросил съемки, я бросил важный проект, чтобы быть здесь с вами,

– обратился он к девушкам.

Тарас признался, что ему неприятно. Дело в том, что участницы уже не впервые шокируют его своим поведением. Ранее обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия покинула проект по собственному желанию после скандала с конкурентками, а модель Диана Зотова ушла, потому что у нее остались чувства к бывшему.

Я отказался от проекта на HBO не для того, чтобы так проводить время здесь, чтобы меня просто разводили без конца, крутили вокруг пальца,

– подчеркнул актер.

Кто из девушек остался на проекте?