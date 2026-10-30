"Стану подружкой Екатерины Остапчук": Дарина "Макларен" после ссоры с Горняк сделала заявление

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-15" Дарина Заинчуковская публично заявила о желании подружиться с Екатериной Остапчук после громкого скандала с Кристиной Горняк. Автоблогерша призналась, что поняла истинную сущность бывшей жены шоумена, и теперь ей очень жаль Владимира.

Страсти на проекте набирают обороты, ведь накануне церемонии вручения роз между девушками разгорелась серьезная ссора. Конфликт Дарины, известной как "Макларен", и Кристины Горняк показали в новом анонсе третьего выпуска шоу "Холостяк".

В анонсе третьего выпуска зрители увидели слезы Кристины и услышали суровый вердикт главного героя Вячеслава Кравцова о недопустимом поведении. Однако самое интересное началось за кадром, когда Дарина оставила загадочное сообщение в социальной сети Threads.

Девушка четко дала понять, на чьей она стороне в этой запутанной истории.

Я стану подружкой Екатерины Остапчук. И как мне жаль того, извините, Володьку,

– написала 32-летняя автоблогерша.

Сама же Екатерина Остапчук пока проигнорировала такой неожиданный запрос на дружбу от участницы реалити-шоу. А вот Дарина пообещала прояснить ссору, которая возникла на проекте между девушками, после того как новый выпуск выйдет в эфир. Так что ждем комментария автоблогерши. Кто знает, возможно, Кристина Горняк также решит прояснить ситуацию.

Во время своего первого знакомства с главным героем шоу нотариус откровенно вспомнила о своем браке с шоуменом Владимиром Остапчуком. Тогда девушка призналась, что это был очень страшный период в ее жизни.