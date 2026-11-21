Вячеслав Кравцов устроил необычное свидание, участницы получили видеообращения от родных, а одна из девушек решила самостоятельно покинуть проект.

В шестом выпуске "Холостяка-15" Вячеслав Кравцов вместе с участницами переехал в новый дом, устроил необычное групповое свидание и удивил Викторию Хилюк ужином на крыле самолета. Также девушки получили видеообращения от родных, а в конце недели Холостяка ждали непростые решения. 24 Канал рассказывает, чем запомнился новый эпизод.

Новый дом, йога и разговоры об отношениях

После путешествия по Карпатам участницы переехали в другой дом. Новая неделя началась с обсуждения предыдущих событий и необычного занятия – парной йоги с щенками. К девушкам присоединился и Вячеслав Кравцов.

Во время занятия тренер выбрала Валерию Полянскую в качестве партнерши Холостяка. После йоги они остались поговорить наедине. Девушка призналась, что скучает по родным, и рассказала о письмах, которые получила от семьи. Также пара обсудила возможные трудности в отношениях, в частности переезды и умение находить общий язык во время конфликтов.

Девушки на проекте / Пресс-служба

Впоследствии Кравцов пригласил на личную беседу Татьяну Бевз. Он заметил, что участница выглядит подавленной, и захотел узнать, что ее беспокоит. Татьяна объяснила, что ей нужно время, чтобы привыкнуть к вниманию мужчины, который ей нравится. Она также рассказала о своей эмоциональности и импульсивности, над которыми пытается работать.

Школьные уроки, личные истории и неловкие моменты

На групповое свидание Вячеслав пригласил Любовь Конате, Елизавету Проценко и Кристину Горняк. Темой встречи стали школьные годы. Сначала участники рассматривали детские фотографии, а затем их ждали три символических урока – химия, история и рисование.

Первой с Холостяком общалась Елизавета Проценко. Во время урока химии Кравцов признался, что пока не чувствует между ними особой искры. Он пытался перевести разговор на тему их отношений, однако ответы девушки казались ему слишком короткими.

На уроке истории Любовь Конате и Вячеслав говорили о разных периодах жизни. Девушка поделилась непростой историей об отце своей дочери, который живет в Словакии и редко проводит время с ребенком. Также они обсудили будущее, семью и детей. Любовь даже намекнула на поцелуй, однако Кравцов не ответил ей взаимностью.

Последний урок прошел вместе с Кристиной Горняк. Участники рисовали ассоциации друг с другом. Вячеслав изобразил девушку как сочетание огня и воды: 20% – горячий характер, а 80% – нежность и женственность.

Групповое свидание завершилось своеобразным выпускным в спортивном зале. Кристина, а затем Любовь пригласили Холостяка на медленный танец под песню "Старые фотографии" группы "Скрябин". Однако после этой встречи ни одна из участниц не получила розы.

Кравцов поздравил Дарью Харитонову с днем рождения

В доме Дарью Харитонову ждал приятный сюрприз. Вячеслав поздравил участницу с днем рождения, подарив ей серьги, цветы и торт.

Кравцов поздравил Дарью Харитонову / Фото из инстаграма haritonovadd

Позже они остались поговорить наедине. Во время разговора Кравцов вспомнил их предыдущее свидание и признался, что после поцелуя с Дашей долго не мог заснуть.

Видеообращения от родных тронули участниц

Одним из самых эмоциональных моментов выпуска стали видеообращения от близких девушек. Вячеслав подготовил для участниц сюрприз, который напомнил им о доме и людях, по которым они скучают.

Увидев родных на экране, девушки не сдерживали слез. Они делились эмоциями и признавались, как сильно им не хватает семьи. Для участниц это стало особенно трогательным моментом посреди насыщенных съемок и постоянной конкуренции за внимание Холостяка.

Романтический ужин на крыле самолета для Виктории Хилюк

На индивидуальное свидание Вячеслав пригласил Викторию Хилюк. Для нее он подготовил необычный сюрприз – ужин прямо на крыле самолета.

Перед этим пара выполнила символическое упражнение: написала на бумажных самолетиках негативные эмоции из прошлых отношений, среди которых были измена, обман и равнодушие. Виктория также рассказала об опыте созависимых отношений, которые оставили после себя немало болезненных воспоминаний.

Вячеслав Кравцов и Виктория Хилюк / Пресс-служба

Идея свидания была связана с давней мечтой девушки. Ранее она призналась Кравцову, что никогда не летала на самолете, но очень хотела бы. Поэтому баскетболист решил устроить для нее особенный вечер.

Во время ужина они говорили о прошлом, учебе и будущих отношениях. В конце встречи Вячеслав и Виктория посадили специальный листок с семенами, на котором написали то, что хотели бы взять с собой в новые отношения.

Почему завершился шестой выпуск "Холостяка-15"

Шестой выпуск не обошелся и без прощаний. Дарья Харитонова решила самостоятельно покинуть проект, а еще раньше Вячеслав расстался с Елизаветой Колношенко из-за ситуации, которая пошатнула его доверие к участнице.