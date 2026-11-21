У шостому випуску "Холостяка-15" В'ячеслав Кравцов разом з учасницями переїхав до нового будинку, влаштував незвичайне групове побачення та здивував Вікторію Хилюк вечерею на крилі літака. Також дівчата отримали відеозвернення від рідних, а наприкінці тижня на Холостяка чекали непрості рішення. 24 Канал розповідає, чим запам'ятався новий епізод.

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Новий будинок, йога та розмови про стосунки

Після подорожі Карпатами учасниці переїхали до іншого будинку. Новий тиждень розпочався з обговорення попередніх подій та незвичайного заняття – парної йоги зі цуценятами. До дівчат приєднався і В'ячеслав Кравцов.

Під час заняття тренер обрала Валерію Полянську партнеркою Холостяка. Після йоги вони залишилися поговорити наодинці. Дівчина зізналася, що сумує за рідними, та розповіла про листи, які отримала від сім'ї. Також пара обговорила можливі труднощі у стосунках, зокрема переїзди та вміння знаходити спільну мову під час конфліктів.

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Дівчата на проєкті / Пресслужба

Згодом Кравцов запросив на особисту розмову Тетяну Бевз. Він помітив, що учасниця має пригнічений вигляд, і захотів дізнатися, що її турбує. Тетяна пояснила, що їй потрібен час, аби звикнути до уваги чоловіка, який їй подобається. Вона також розповіла про свою емоційність та імпульсивність, над якими намагається працювати.

Шкільні уроки, особисті історії та незручні моменти

На групове побачення В'ячеслав запросив Любов Конате, Єлизавету Проценко та Христину Горняк. Темою зустрічі стали шкільні роки. Спочатку учасники розглядали дитячі фотографії, а потім на них чекали три символічні уроки – хімія, історія та малювання.

Першою з Холостяком спілкувалася Єлизавета Проценко. Під час уроку хімії Кравцов зізнався, що поки не відчуває між ними особливої іскри. Він намагався перевести розмову на тему їхніх стосунків, однак відповіді дівчини здавалися йому надто короткими.

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На уроці історії Любов Конате та В'ячеслав говорили про різні періоди життя. Дівчина поділилася непростою історією про батька своєї доньки, який живе у Словаччині та рідко проводить час із дитиною. Також вони обговорили майбутнє, сім'ю та дітей. Любов навіть натякнула на поцілунок, однак Кравцов не відповів їй взаємністю.

Останній урок відбувся разом із Христиною Горняк. Учасники малювали асоціації одне з одним. В'ячеслав зобразив дівчину як поєднання вогню та води: 20% – гарячий характер, а 80% – ніжність і жіночність.

Завершилося групове побачення своєрідним випускним у спортивному залі. Христина, а потім Любов запросили Холостяка на повільний танець під пісню "Старі фотографії" гурту "Скрябін". Однак після цієї зустрічі троянди не отримала жодна з учасниць.

Кравцов привітав Дар'ю Харитонову з днем народження

У будинку на Дар'ю Харитонову чекав приємний сюрприз. В'ячеслав привітав учасницю з днем народження, подарувавши їй сережки, квіти та торт.

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Кравцов привітав Дар'ю Харитонову / Фото з Інстаграму haritonovadd

Пізніше вони залишилися поговорити наодинці. Під час розмови Кравцов згадав їхнє попереднє побачення та зізнався, що після поцілунку з Дашею довго не міг заснути.

Відеозвернення від рідних розчулили учасниць

Одним із найемоційніших моментів випуску стали відеозвернення від близьких дівчат. В'ячеслав підготував для учасниць сюрприз, який нагадав їм про дім та людей, за якими вони сумують.

Побачивши рідних на екрані, дівчата не стримували сліз. Вони ділилися емоціями та зізнавалися, наскільки їм бракує сім'ї. Для учасниць це стало особливо зворушливим моментом посеред насичених зйомок і постійної конкуренції за увагу Холостяка.

Романтична вечеря на крилі літака для Вікторії Хилюк

На індивідуальне побачення В'ячеслав запросив Вікторію Хилюк. Для неї він підготував незвичайний сюрприз – вечерю просто на крилі літака.

Перед цим пара виконала символічну вправу: написала на паперових літачках негативні емоції з минулих стосунків, серед яких були зрада, обман і байдужість. Вікторія також розповіла про досвід співзалежних стосунків, які залишили після себе чимало болючих спогадів.

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В'ячеслав Кравцов та Вікторію Хилюк / Пресслужба

Ідея побачення була пов'язана з давньою мрією дівчини. Раніше вона зізналася Кравцову, що ніколи не літала на літаку, але дуже хотіла б. Тож баскетболіст вирішив зробити для неї особливий вечір.

Під час вечері вони говорили про минуле, навчання та майбутні стосунки. Наприкінці зустрічі В'ячеслав і Вікторія посадили спеціальний аркуш із насінням, на якому написали те, що хотіли б узяти із собою в нові стосунки.

Чим завершився шостий випуск "Холостяка-15"

Шостий випуск не обійшовся і без прощань. Дар'я Харитонова вирішила самостійно залишити проєкт, а ще раніше В'ячеслав попрощався з Єлизаветою Колношенко через ситуацію, яка похитнула його довіру до учасниці.