Скандальное прошлое, непростые судьбы и громкие имена: кто борется за сердце Кравцова в шоу "Холостяк"

После первой вечеринки "Холостяка-15" борьбу за сердце Вячеслава Кравцова продолжают 15 участниц. Среди них – Кристина Горняк, менеджер Леси Никитюк, модели, спортсменки и женщины с историями, которые не оставили зрителей равнодушными.

Первая вечеринка "Холостяка-15" уже позади, а впереди – свидание, новые знакомства и борьба за симпатию Вячеслава Кравцова. Кто из участниц остался в проекте и чем они могут удивить Холостяка – рассказывает 24 Канал.

Кристина Горняк – бывшая жена Владимира Остапчука

39-летняя нотариуска уже 16 лет работает в профессии и привыкла полагаться на себя. Однако зрители знают Кристину прежде всего из-за громкого развода с телеведущим Владимиром Остапчуком и продолжающихся споров вокруг общего дома.

На шоу Горняк откровенно рассказала о проблемах в прошлом браке. Теперь она ищет амбициозного, заботливого мужчину, с которым сможет построить отношения на взаимном уважении, а не публичных скандалах.

Татьяна Бевз – покорила легендарную гоночную трассу

Татьяна руководит отделом маркетинга Vodafone Украина, а вне работы увлекается автоспортом. Она профессионально занимается картингом, овладевает эндуро и уже покорила Нюрбургринг – одну из самых известных гоночных трасс мира.

В мужчинах Татьяна ценит зрелость, амбициозность и эмпатию. Во Вячеславе ее заинтересовали не только спортивные достижения, но и искренность, которую она рассмотрела по статусу профессионального баскетболиста.

Любовь Конате – психологиня, которая уже знала Холостяка

35-летняя Любовь работает психологиней и учится на психотерапевт. Она воспитывает дочь, а с Вячеславом была знакома еще до участия в шоу – их пути пересекались благодаря бывшему мужчине, профессиональному баскетболисту.

Теперь Любовь хочет найти эмоционально зрелого партнера, с которым будет чувствовать себя в безопасности. Среди ее мечтаний – большая семья, уютный дом и свадьба на озере Комо в Италии.

Мария Захватова – от интерната до собственной студии

В детстве Мария пережила непростой период: мама отдала ее в школу-интернат и уехала на заработки. Когда они снова сблизились, в жизни матери уже была другая семья, в которой для дочери не нашлось места.

Сегодня Мария – воздушная гимнастка, тренер и владелица студии. Она стремится найти мужчину, на которого можно положиться, а во Вячеславе увидела человека, с которым потенциально может построить надежные отношения.

Елизавета Колношенко – похудела почти на 30 килограммов

Елизавета родом из Херсона, а сейчас развивает в Киеве собственное дело – она соучредительница диджитал-агентства по продвижению брендов в соцсетях. Елизавета похудела почти на 30 килограммов и продолжает работать над собой. В ее жизни есть спорт, теннис, танцы, путешествия, а также творческие занятия, которые помогают восстанавливать силы – игра на фортепиано и рисование.

После развода, сопровождавшегося недоразумениями и разными взглядами на жизнь, она по-новому посмотрела на отношения. В Вячеславе ее привлекли сильный характер, дисциплина и способность преодолевать трудности.

Мария Пейзак – пережила полгода в оккупации

22-летняя Мария вместе с семьей провела полгода в оккупированном Мелитополе. Ее отец служил в ВСУ и погиб, защищая Украину. После потери она стала поддержкой для мамы и младшей сестры, а сейчас работает SMM-менеджером.

Мария мечтает о крепкой семье и большой любви. Разница в возрасте с Вячеславом ее не пугает: она видела подобный пример в собственной семье и верит, что главное в отношениях – общие ценности.

Екатерина Петренко – карьеру баскетболистки разрушила травма

Екатерина мечтала о профессиональном баскетболе и имела перспективы попасть в молодежную сборную Украины. Однако травма заставила его покинуть спорт. Впоследствии она стала PR-менеджером и начала активно помогать семьям военнопленных и ветеранам.

Екатерина разведена и воспитывает сына. Она мечтает вернуться к родному Бердянску, ныне оккупированному, и создать дом, где будут царить любовь и безопасность. Во Вячеславе ее привлекли сила, покой и спортивный характер.

Валерия Полянская – семь лет работает с Лесей Никитюк

Валерия родилась в Бахмуте, а в 17 лет переехала в Киев. Сегодня она менеджер Леси Никитюк, с которой работает уже семь лет. В прошлом Валерия профессионально занималась художественной гимнастикой, которая научила ее дисциплине и настойчивости.

После опыта токсических отношений она особенно ценит честность, верность и внутреннее спокойствие. На проекте Валерия ищет мужчину, с которым сможет создать семью, а среди ее самых больших мечтаний – собственный дом и возвращение в родной Бахмут.

Елизавета Проценко – эксперт по недвижимости и модель

Елизавета вошла в ТОП-2 лучших экспертов по аренде недвижимости в своей компании по итогам 2025 года. Параллельно работает моделью, создает контент для брендов и занимается танцами Heels.

У мужчин Елизавета ценит азарт, амбиции и преданность своему делу. Ее привлекают высокие темноволосые мужчины со спортивным прошлым, поэтому Вячеслав полностью отвечает ее внешним предпочтениям.

Виктория Хилюк – педиатрина

Виктория работает педиатром, а в свободное время занимается бегом, настольным теннисом, катается на сноуборде и участвует в фотосъемках. На шоу она поделилась личным воспоминанием с детства, а затем особо подчеркнула, что родители всегда были ее поддержкой.

В отношениях Виктория хочет видеть ответственного и заботливого мужчину, умеющего говорить о чувствах без агрессии и манипуляций. После общения с ней Вячеслав решил вручить участнице розу, потому что захотел узнать ее поближе.

Дарья Дандик – психиатрина с мечтой о реабилитационном центре

Дарья – дипломированный психиатр, кандидатка в мастера спорта по большому теннису и любительница музыки. Она играет на фортепиано, путешествует и интересуется психологией. В будущем участник хочет открыть реабилитационный центр для ветеранов.

Предыдущие отношения научили ее беречь личное пространство. Теперь Дарья ищет уверенного, доброго и эмоционально стабильного мужчину. Во Вячеславе ее заинтересовали интеллект, харизма и чувство юмора.

Анна Мышак – после гибели мужчины отважилась на новые отношения

Анна девять лет была замужем за Игорем Мишаком, который добровольно ушел на фронт и служил военным медиком. Он погиб в 2023 году во время выполнения боевого задания. После этой потери Анна пытается постепенно открыться новой жизни.

По образованию она инженер-технологий, а сейчас работает в сфере разработки и сбора беспилотников. На проект Анна пришла снова поверить в любовь и найти мужчину, с которым можно построить отношения на доверии и поддержке.

Лия Янголенко – модель, работающая с международными глянцами

Лия Янголенко сотрудничает с международными модными брендами, а ее портфолио включает в себя съемки для Vogue Polska, L'OFFICIEL Italia и ELLE Arabia. В преддверии полномасштабного вторжения она переехала в Париж, а сейчас живет на две страны.

Несмотря на успех в модельном бизнесе, Лия мечтает, прежде всего, о семейном счастье. В отношениях она устала от мужчин, много обещающих, но мало делающих, поэтому ищет надежного партнера, чьи слова подтверждаются поступками.

Дарья Харитонова – чемпионка по танцам

Дарья выросла в спортивной семье и превратила танцы в профессию. Она тренирует других, выступает в шоу-балете, снимается в рекламе и клипах, в частности, появилась в видео Наде Дорофеевой на песню "Япония". Вместе с мамой участник создала собственный бренд одежды.

Дарья ведет активный образ жизни и убеждена, что сможет понять Вячеслава благодаря его спортивному прошлому. Она ищет любовь, хочет построить успешную карьеру и создать семью.

Дарья Заинчуковская – автоблогерка

Дарья увлекается автомобилями, ведет автоблог и хорошо разбирается в технических особенностях электромобилей. Она также имеет звание кандидатки в мастера спорта по легкой атлетике, а дома ее ждет восьмилетняя дочь.

В Вячеславе Дарью заинтересовало то, что они оба имеют опыт брака, воспитывают детей и развивают собственное дело. Она не скрывает симпатии к Холостяку и хочет найти партнера, с которым сможет двигаться к общим целям.

Но пока 15 участниц пытаются привлечь внимание Вячеслава Кравцова, сам баскетболист уже рассказывал, почему снова готов к любви. Главный герой "Холостяка-15" признался, сколько времени не имеет отношений.