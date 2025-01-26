Участница "Холостяка" рассекретила, что надо знать перед тем, как идти на проект: "Трудный путь"

Недавно завершился 13 сезон популярного романтического реалити-шоу "Холостяк". Вскоре начнутся съемки следующего сезона, поэтому опыт участниц прошлых выпусков может быть полезным для будущих конкурсанток.

Татьяна Мелехова, экс-участница проекта, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала о том, что стоит знать перед участием в шоу.

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Так, по ее словам, участие в проекте – "это не просто возможность "потусоваться" – это тяжелая работа под постоянным наблюдением камер".

Тяжелый путь, как физически, так и эмоционально, поэтому стоит хорошо взвесить свое решение. Сначала вас ждут кастинги и постоянные анкеты с различными вопросами: "Что ты любишь?", "Что ты считаешь самой сильной стороной?", "Какие есть хобби"... К тому же нужно неоднократно приезжать на записи визитки, фотосессии, знакомство со съемочной группой, общение с психологом – этапов очень много,

– поделилась Татьяна.

Кроме того, участницам следует тщательно подготовиться к пребыванию в изолированной среде.

Надо правильно собрать чемоданы, ничего не забыть, ведь ты находишься в замкнутом помещении, где должна быть готова ко всему и иметь все необходимое под рукой. Есть примерный список – от лекарств до средств гигиены,

– объяснила экс-участница реалити.

Полную версию интервью с Татьяной Мелеховой читайте в рамках проекта "Интервью24".

Отметим, телеведущий Григорий Решетник недавно подтвердил выход 14 сезона "Холостяка" в этом году. К тому же съемки "Холостячки", по предварительным прогнозам, ожидаются в 2026 году.