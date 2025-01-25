Татьяна Мелехова призналась, что не все девушки проявили искренность на проекте "Холостяк". Некоторые из них хотели казаться лучше, чем есть на самом деле. Об этом бизнесвумен рассказала в интервью 24 Каналу.

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Татьяна Мелехова рассказала, что наиболее неприятной неожиданностью для нее стала Настя Анисимова. По ее словам, блогерша была тихой в доме, но перед камерами вела себя иначе.

Из тех девушек, которые меня шокировали – фудблогерка Настя. В доме она как мышка: то спит, то лежит, ее не видно и не слышно, а потом в эпизоде видишь, как она "разносит" всех. Вот тебе и ожидания и реальность. Алина тоже хотела казаться лучше, чем она есть на самом деле. Другие девушки в основном показали себя такими, какими они есть,

– отметила участница реалити.

Полную версию интервью с Татьяной Мелеховой читайте в рамках проекта "Интервью24".

Татьяна добавила, что Веронике на шоу создали образ, словно она постоянно нападает, тогда как в жизни она приятная и добрая. Также она высказалась о военнослужащей Светлане.

"Со Светланой у нас не сложилось, она была немного замкнутой, хотя в инстаграме я видела несколько ее сообщений – там она более раскованная. Мне кажется, что на проекте она чувствовала себя не в своей тарелке", – считает Татьяна Мелехова.

Жизнь Насти Анисимовой после шоу