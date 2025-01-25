Тетяна Мелехова зізналась, що не всі дівчата проявили щирість на проєкті "Холостяк". Деякі з них хотіли здаватися кращими, ніж є насправді. Про це бізнесвумен розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.
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Тетяна Мелехова розповіла, що найбільш неприємною несподіванкою для неї стала Настя Анісімова. За її словами, блогерка була тихою в будинку, але перед камерами поводилась інакше.
З тих дівчат, які мене шокували – фудблогерка Настя. У домі вона як мишка: то спить, то лежить, її не видно й не чути, а потім в епізоді бачиш, як вона "розносить" всіх. От тобі й очікування та реальність. Аліна теж хотіла здаватися кращою, ніж вона є насправді. Інші дівчата здебільшого показали себе такими, якими вони є,
– зауважила учасниця реаліті.
Повну версію інтерв'ю з Тетяною Мелеховою читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".
Тетяна додала, що Вероніці на шоу створили образ, немов вона постійно нападає, тоді як в житті вона приємна й добра. Також вона висловилась про військовослужбовицю Світлану.
"Зі Світланою у нас не склалося, вона була трохи замкнутою, хоча в інстаграмі я бачила кілька її дописів – там вона більш розкута. Мені здається, що на проєкті вона почувалася не у своїй тарілці", – вважає Тетяна Мелехова.
Життя Насті Анісімової після шоу
- Зауважимо, блогерка Анастасія Анісімова знайшла своє кохання завдяки участі в проєкті "Холостяк", хоча її обранцем виявився не головний герой шоу. Зараз дівчина перебуває у стосунках з Єгором, який працював на реаліті-шоу як спеціаліст зі світлового обладнання.
- Як зізнався сам хлопець, Анастасія привернула його увагу ще на першій вечірці. Після того, як вона покинула проєкт, він наважився написати їй у соцмережах. Сьогодні пара живе разом у Києві.