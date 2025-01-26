Тетяна Мелехова, ексучасниця проєкту, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла про те, що варто знати перед участю в шоу.

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Так, за її словами, участь у проєкті – "це не просто можливість "потусуватися" – це важка робота під постійним наглядом камер".

Важкий шлях, як фізично, так і емоційно, тож варто добре зважити своє рішення. Спочатку на вас чекають кастинги та постійні анкети з різноманітними питаннями: "Що ти полюбляєш?", "Що ти вважаєш найсильнішою стороною?", "Які є хобі"… До того ж потрібно неодноразово приїжджати на записи візитки, фотосесії, знайомство зі знімальною групою, спілкування з психологом – етапів дуже багато,

– поділилася Тетяна.

Окрім того, учасницям слід ретельно підготуватися до перебування в ізольованому середовищі.

Треба правильно зібрати валізи, нічого не забути, адже ти перебуваєш у замкнутому приміщенні, де маєш бути готова до всього і мати все необхідне під рукою. Є приблизний список – від ліків до засобів гігієни,

– пояснила ексучасниця реаліті.

Повну версію інтерв'ю з Тетяною Мелеховою читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Зауважимо, телеведучий Григорій Решетник нещодавно підтвердив вихід 14 сезону "Холостяка" цього року. До того ж зйомки "Холостячки", за попередніми прогнозами, очікуються у 2026 році.