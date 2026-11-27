В настоящее время на телеканале СТБ выходит 15-й сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", которое традиционно привлекает внимание зрителей к личной жизни его героев. Среди бывших участников проекта особое место занимает Иракли Макацария.

Грузинский бизнесмен стал одним из самых известных героев шоу и завоевал немало поклонниц в Украине. Однако свою будущую жену он встретил уже после участия в реалити-шоу. Сейчас Иракли женат на Лизе Чичуа, вместе с которой воспитывает троих детей. Что известно о личной жизни бывшего "Холостяка" – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Популярность в Украине Иракли Макацарии принес шестой сезон "Холостяка", который вышел на телеканале СТБ в 2016 году. Грузинский бизнесмен быстро стал одним из самых обсуждаемых героев романтического реалити-шоу и завоевал немало поклонниц. В финале за его сердце боролись две участницы – Елена Лесик и Анетти Жернова. В итоге Иракли выбрал Елену. После завершения шоу они продолжили отношения, однако впоследствии пара рассталась.

Иракли Макацария и Елена Лесик / Фото из сети

Свою будущую жену Иракли встретил уже после участия в проекте. Его избранницей стала грузинка Лиза Чичуа, которая моложе мужа на 17 лет. Впрочем, влюбленные не считают разницу в возрасте проблемой. Макацария рассказывал, что они не зацикливаются на этой теме и не чувствуют большой разницы между собой. После более чем года отношений Иракли решил сделать предложение любимой. Он сделал это на горной вершине в Тбилиси, а разделить особенный момент с парой пришли близкие друзья и родственники.

Лиза Чичуа и Иракли Макацария / Фото со страницы в инстаграме maqatsa

Свадьбу влюбленные сыграли 23 июля 2022 года в столице Грузии. С тех пор они строят совместную семейную жизнь. Интересно, что дни рождения супругов приходятся почти на одну дату: Иракли родился 24 марта, а Лиза – на следующий день, 25 марта.

В июне 2023 года у супругов родился первенец – сын Георгий. Первая беременность Лизы, по словам Макацарии, проходила непросто, поэтому он старался как можно больше поддерживать жену. Иракли также был рядом с любимой во время родов. Первую годовщину свадьбы супруги уже отмечали втроем. Впоследствии семья снова пополнилась. 31 января 2025 года Иракли и Лиза во второй раз стали родителями – у них родилась дочь Нино. А в июне 2026 года супруги сообщили о рождении третьего ребенка – еще одной дочери, которую назвали Кето.

Иракли Макацария с женой и детьми / Фото со страницы в инстаграме maqatsa

Несмотря на то, что Иракли и Лиза иногда делятся семейными фотографиями в соцсетях, они стараются беречь частную жизнь детей. Старших детей, Георгия и Нино, родители уже показывали подписчикам, а вот лицо самой младшей дочери Кето пока не раскрывают.

Иракли Макацария с женой и детьми / Фото со страницы maqatsa в инстаграме

Сейчас супруги воспитывают сына и двух дочерей. При этом Иракли ранее признавался, что мечтает о большой семье и хотел бы иметь четверых детей. Так что, похоже, его семейная история еще может получить продолжение.

А ранее мы рассказывали, что известно о личной жизни главного героя 15-го сезона шоу "Холостяк" Вячеслава Кравцова.