Грузинський бізнесмен став одним із найвідоміших героїв шоу та здобув чимало прихильниць в Україні. Однак свою майбутню дружину він зустрів уже після участі в реаліті. Нині Іраклі одружений із Лізою Чічуа, разом із якою виховує трьох дітей. Що відомо про особисте життя ексхолостяка – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

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Популярність в Україні Іраклі Макацарії приніс шостий сезон "Холостяка", який вийшов на телеканалі СТБ у 2016 році. Грузинський бізнесмен швидко став одним із найбільш обговорюваних героїв романтичного реаліті та здобув чимало прихильниць. У фіналі за його серце боролися дві учасниці – Олена Лесик та Анетті Жернова. Зрештою Іраклі обрав Олену. Після завершення шоу вони продовжили стосунки, однак згодом пара розійшлася.

Іраклі Макацарія та Олена Лесик / Фото з мережі

Свою майбутню дружину Іраклі зустрів уже після участі в проєкті. Його обраницею стала грузинка Ліза Чічуа, яка молодша за чоловіка на 17 років. Втім, закохані не вважають різницю у віці проблемою. Макацарія розповідав, що вони не зациклюються на цій темі й не відчувають великої різниці між собою. Після понад року стосунків Іраклі вирішив освідчитися коханій. Він зробив пропозицію Лізі на гірській вершині в Тбілісі, а розділити цей особливий момент із парою прийшли близькі друзі та родичі.

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Ліза Чічуа та Іраклі Макацарія / Фото з інстаграм-сторінки maqatsa

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Весілля закохані зіграли 23 липня 2022 року в столиці Грузії. Відтоді вони будують спільне сімейне життя. Цікаво, що дні народження подружжя припадають майже на одну дату: Іраклі народився 24 березня, а Ліза – наступного дня, 25 березня.

У червні 2023 року в подружжя народився первісток – син Георгій. Перша вагітність Лізи, за словами Макацарії, проходила непросто, тому він намагався якомога більше підтримувати дружину. Іраклі також був поруч із коханою під час пологів. Першу річницю весілля подружжя вже відзначало втрьох. Згодом сім'я знову стала більшою. 31 січня 2025 року Іраклі та Ліза вдруге стали батьками – у них народилася донька Ніно. А в червні 2026 року подружжя повідомило про народження третьої дитини – ще однієї доньки, яку назвали Кето.

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Іраклі Макацарія з дружиною та дітьми / Фото з інстаграм-сторінки maqatsa

Попри те, що Іраклі та Ліза іноді діляться сімейними фотографіями в соцмережах, вони намагаються оберігати приватність дітей. Старших Георгія та Ніно батьки вже показували підписникам, а от обличчя наймолодшої доньки Кето поки не розсекречують.

Іраклі Макацарія з дружиною та дітьми / Фото з інстаграм-сторінки maqatsa

Нині подружжя виховує сина та двох доньок. Водночас Іраклі раніше зізнавався, що мріє про велику родину та хотів би мати чотирьох дітей. Тож, схоже, його сімейна історія ще може отримати продовження.

А раніше ми розповідали, що відомо про особисте життя головного героя 15-го сезону "Холостяка" В'ячеслава Кравцова.