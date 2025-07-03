Хор "Гомін", который стал звездой тиктока, анонсировал тур по Украине: где выступит коллектив

Львовский муниципальный хор "Гомін" стал настоящей звездой социальных сетей. Их видео с акапельным исполнением песни Степана Гиги "Этот сон" собрало более 5 миллионов просмотров и 250 тысяч лайков в тиктоке всего за 3 дня.

3 июля хор "Гомін" сообщил, что отправляется в тур по Украине. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм.

К слову Их видео разорвало TikTok: как хор "Гомон" стал сенсацией, а солист – любимцем соцсетей

Тур львовского муниципального хора "Гомін" начнется 10 августа в Киеве, а завершится 10 сентября в Одессе. Коллектив также выступит в Белой Церкви, Чернигове, Житомире, Ровно, Луцке, Тернополе, Виннице, Трускавце, Ужгороде, Черновцах, Хмельницком, Ивано-Франковске, Днепре, Полтаве, Черкассах, Кременчуге и Кропивницком.

А теперь присаживайтесь удобнее, потому что у нас невероятная новость – хор отправляется в тур по Украине. Двадцать городов – двадцать возможностей стать свидетелями магии, которую вы могли видеть через экран,

– говорится в заметке.

Важно! Билеты на концерты хора "Гомон" можно приобрести по ссылке.

Хор "Гомон" анонсировал тур по Украине / Скриншот из инстаграма

Кстати! Ранее мы писали, кто из украинских артистов будет выступать во Дворце спорта в 2025 году.

Реакция сети

Поклонники хора "Гомін" радуются в комментариях и приглашают с концертами в другие города Украины.

"Взяла билет через 20 минут после анонса. Радуюсь как ребенок. Ждем в Черкассах".

"Все! Теперь моя душа спокойна! Я – счастливая обладательница билета в Кропивницком".

"Чудесная новость! В добрый путь! С Богом!"

"Шикарно! Берем билеты в Ужгороде".

Что известно о хоре "Гомін"

Львовский муниципальный хор "Гомін" основали в 1988 году. Так, он существует уже более 30 лет и успел выступить не только в Украине, но и за рубежом, в частности в США, Испании, Франции, Германии, Польше, Великобритании.

В репертуар хора входят песни украинских композиторов, народные и повстанческие, произведения американских и европейских хоровых композиторов, современная музыка.

В 2023 году "Гомон" вошел в состав Львовского органного зала. В августе того же года главным дирижером и художественным руководителем хора стал Вадим Яценко.