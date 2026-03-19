150 тысяч зрителей и гастроли по Европе и США: интервью с Тарасом Демко о феномене хора "Гомон"

Хор "Гомон" Львовского органного зала стал настоящим феноменом нашей эстрады: аншлаги во Львове, Киеве и других городах Украины и Европы, новая волна популярности хоровой музыки. Сейчас это гораздо больше, чем просто коллектив. Это музыканты, которые объединяют украинцев во всем мире. И уже совсем скоро хор отправится на гастроли в США, где в который раз подарит частичку дома украинской диаспоре.

Накануне масштабных гастролей во Львовском органном зале открылась выставка, посвященная хору "Гомон". Там собраны самые яркие детали из жизни коллектива, начиная с августа 2025 года. Ведь именно тогда о "Гомон" узнала вся Украина. Во время экскурсии по этой выставке 24 Канал пообщался с одним из директоров Львовского органного зала – Тарасом Демко. О феномене хора, запланированных мероприятиях и многом другом – читайте в материале.

О первых масштабных гастролях хора "Гомон", бронировании и выставке

Как и у кого возникла идея выставки, что будет посвящена деятельности хора "Гомон"?

Это была идея нашей команды. В прошлом году хор "Гомон" имел уникальный тур, раньше в нашей культуре не было ничего подобного. Еще с первых концертов, в августе 2025 года, я понял, что это что-то необычное. Один концерт во Львовской опере – аншлаг. Второй концерт – аншлаг. Десятый концерт – аншлаг. Мне уже знакомые говорили: "10 аншлагов подряд во Львовской опере на одну программу – такого еще никогда не было". Тогда нам даже говорили фиксировать рекорд, но мы не гонимся за рекордами.

Люди продолжали идти, в разных городах на концерты "Гомона" образовывались очереди. Во время этого тура было очень много разных историй, забавных ситуаций, встреч с политиками, известными людьми, блогерами. Все это мы фиксировали и решили собрать в выставку. И эта выставка консолидирует эмоции, много сотен фотографий в формате фотосушки, какие-то интересные фотографии в формате больших, отдельные артефакты, какой-то кусок корпуса от ракеты, какие-то маленькие сентиментальные вещи, типа камертона, которым дирижер настраивает хор, и тому подобное.

Цель этой выставки – это показать, что хор – это не только о музыке, о концерте, это и об очень огромном количестве эмоций, таланта, закулисной работы. И о том, что хор – это не просто коллектив одной песни, а это коллектив с большой историей, с богатством репертуарных программ и планами.

Сколько времени реализовывали замысел?

От зарождения идеи до ее реализации прошло несколько месяцев.

Открытие выставки происходит после масштабного украинского и европейского туров. Как встречала диаспора за рубежом и с какими вызовами приходилось сталкиваться во время этих концертов?

Были залы, где было очень холодно. Тогда хористы решили отложить сценический наряд и выступать в худи с нашими логотипами, ведь они значительно теплее. Во время концерта в Париже исчез свет. Это было очень символично, ведь в это время в Украине происходили отключения из-за ракетных атак.

Часто в европейских городах приходили на концерты только украинцы. Это тоже было уникально, ведь это свидетельствует о том, что хоровая музыка объединяет украинцев за рубежом. И это еще одна миссия хора, которая возникла во время войны.

В Европе у вас было несколько важных встреч, в частности в Лондоне с Валерием Залужным и выступление в австрийском парламенте. Кто был инициатором этого, или вас приглашали, или вы сами инициировали и встречи?

Это происходит очень по-разному. И каждая из этих встреч очень памятная. Консулы в разных странах общаются с нашими хористами и тоже рассказывают, с какими трудностями сталкиваются там, чтобы объяснить, как это все может работать на помощь нашей стране.

Сейчас в Украине остро стоит вопрос мобилизации и выезда за границу военнообязанных мужчин. Что касается хора, имеют ли мужчины бронирование? Является ли хор "Гомон" частью критической инфраструктуры Украины?

Мы работаем официально, поэтому у нас не возникает трудностей, касающихся бронирования. Однако, если и возникают какие-то недоразумения, то стараемся находить пути для их решения.



Хор "Гомон" в Киеве / Фото пресс-службы

150 тысяч человек на концертах, корпоративы и тур по Америке

Совсем скоро стартует ваш тур по Америке, сколько зрителей в целом планируете собрать на своих концертах?

Пока не могу сказать точную цифру, ведь в каждом городе есть свои организаторы, и, мне кажется, всюду будет sold out.

Могу сказать, что с августа 2025 до сегодня концерты хора "Гомон" посетили 150 тысяч человек. Это огромная цифра.

В Америке будет ваша новая программа, или та, с которой уже гастролировали по Украине и Европе?

Это программа, с которой мы объездили Европу, но Америка ее еще не слышала. Там эту программу очень ждут, поэтому мы решили повторить. В то же время уже готовим новую программу, которая впервые будет представлена во Львовском органном зале. Конечно же, мы не можем делать это где-то в другом месте. А уже после премьеры в органном поедем с этой программой в тур по украинским городам.

Кроме американского тура вы анонсировали второй тур по Европе, а также тур по Украине с обновленной программой. Чем именно будете удивлять в новой программе?

Будет много новых песен, которые также популярны среди украинских слушателей. Конечно же, будем удивлять неожиданными аранжировками.

На концерты многих артистов есть скидки для военных или вообще бесплатный вход. Есть ли похожая возможность для военных попасть на концерты "Гомона"? И если да, то к кому с этим вопросом можно обращаться?

Важно отметить, что мы не отделяем хор "Гомон" от других проектов Львовского органного зала, потому что коллектив является неотъемлемой частью нашей институции. В органном зале действует правило, что мы всегда найдем место для военных, потому что это те люди, которым мы обязаны безопасностью и жизнью.

Но если речь идет о мероприятиях, где мы являемся только исполнителями, то надо обращаться к организаторам, ведь у всех организаторов свои правила.

Помню, перед одним из концертов, которые происходили на востоке Украины, нам написала супружеская пара. Влюбленные планировали отпраздновать свой юбилей на нашем концерте, но не было билетов. Очень просили найти для них место. Конечно же, мы пошли на встречу, и это был очень теплый вечер для всех нас.

Хор "Гомон" отказался от выступления в "Квартале 95" после скандала с коррупционером Миндичем. А вообще вы выступаете на корпоративах, днях рождения и других мероприятиях?

Нет, не выступаем, для нас это не приоритет. Да и нет на это времени. Хотя запросов с такими предложениями – десятки. Если и удается выступить где-то, то это очень-очень редко.

Например, однажды смогли найти место для выступления на благотворительном мероприятии в Киеве, который организовывала какая-то филантропская организация. Мы не могли отказать, поэтому перед концертом присоединились к тому мероприятию. Но это была большая благотворительная цель и удалось все организовать так, чтобы успеть выступить там. Такие случаи – это скорее исключение, потому что график хора очень плотный.



Тарас Демко и хор "Гомон" / Фото пресс-службы

А выступает ли хор "Гомон" перед защитниками в воинских частях или в прифронтовой зоне?

Пока таких запросов не было. И график у нас очень насыщенный и абсолютно каждый концерт имеет благотворительную цель. По моему мнению, лучше мы соберем несколько миллионов благотворительной помощи и закупим необходимые вещи и технику для наших защитников, чем приедем попеть. Но, если будут подобные запрос и возможность, то, конечно, запланируем выступления и с радостью споем для тех, кому обязаны жизнью.

