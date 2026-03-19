Хор "Гомін" Львівського органного залу став справжнім феноменом нашої естради: аншлаги у Львові, Києві та інших містах України та Європи, нова хвиля популярності хорової музики. Зараз це набагато більше, ніж просто колектив. Це музиканти, які об'єднують українців у всьому світі. І вже зовсім скоро хор відправиться на гастролі в США, де вкотре подарує частинку дому українській діаспорі.

Напередодні масштабних гастролей у Львівському органному залі відкрилася виставка, присвячена хору "Гомін". Там зібрані найяскравіші деталі з життя колективу, починаючи від серпня 2025 року. Адже саме тоді про "Гомін" дізналася вся Україна. Під час екскурсії цією виставкою 24 Канал поспілкувався з одним з директорів Львівського органного залу – Тарасом Демком. Про феномен хору, заплановані заходи та багато іншого – читайте в матеріалі.

Теж цікаво Де зараз Вадим Яценко з хору "Гомін", який став популярним завдяки пісні "Цей сон"

Про перші масштабні гастролі хору "Гомін", бронювання та виставку

Як і в кого виникла ідея виставки, що буде присвячена діяльності хору "Гомін"?

Це була ідея нашої команди. Минулого року хор "Гомін" мав унікальний тур, раніше у нашій культурі не було нічого схожого. Ще з перших концертів, у серпні 2025 року, я зрозумів, що це щось незвичне. Один концерт у Львівській опері – аншлаг. Другий концерт – аншлаг. Десятий концерт – аншлаг. Мені вже знайомі казали: "10 аншлагів поспіль у Львівській опері на одну програму – такого ще ніколи не було". Тоді нам навіть казали фіксувати рекорд, але ми не женемось за рекордами.

Люди продовжували йти, у різних містах на концерти "Гомону" утворювались черги. Під час цього туру було дуже багато різних історій, кумедних ситуацій, зустрічей з політиками, відомими людьми, блогерами. Усе це ми фіксували й вирішили зібрати у виставку. І ця виставка консолідує емоції, багато сотень фотографій в форматі фотосушки, якісь найцікавіші фотографії в форматі великих, окремі артефакти, якийсь шматок корпусу від ракети, якісь маленькі сентиментальні речі, типу камертона, яким диригент налаштовує хор тощо.

Ціль цієї виставки – це показати, що хор – це не тільки про музику, про концерт, це і про дуже величезну кількість емоцій, таланту, залаштункової роботи. І про те, що хор – це не просто колектив однієї пісні, а це колектив з великою історією, з багатством репертуарних програм і планами.

Скільки часу реалізовували задум?

Від зародження ідеї до її реалізації пройшло кілька місяців.

Відкриття виставки відбувається після масштабного українського та європейського турів. Як зустрічала діаспора за кордоном і з якими викликами доводилось стикатись під час цих концертів?

Були зали, де було дуже холодно. Тоді хористи вирішили відкласти сценічне вбрання й виступати в худі з нашими логотипами, адже вони значно тепліші. Під час концерту в Парижі зникло світло. Це було дуже символічно, адже в цей час в Україні відбувалися відключення через ракетні атаки.

Часто в європейських містах приходили на концерти лише українці. Це теж було унікально, адже це свідчить про те, що хорова музика об'єднує українців за кордоном. І це ще одна місія хору, яка виникла під час війни.

У Європі у вас було кілька важливих зустрічей, зокрема у Лондоні з Валерієм Залужним та виступ в австрійському парламенті. Хто був ініціатором цього, чи вас запрошували, чи ви самі ініціювали й зустрічі?

Це відбувається дуже по-різному. І кожна з цих зустрічей дуже пам'ятна. Консули в різних країнах спілкуються з нашими хористами й теж розповідають, на які труднощі натрапляють там, щоб пояснити, як це все може працювати на допомогу нашій країні.

Зараз в Україні гостро стоїть питання мобілізації та виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Що стосується хору, чи мають чоловіки бронювання? Чи є хор "Гомін" частиною критичної інфраструктури України?

Ми працюємо офіційно, тож у нас не виникає труднощів, що стосуються бронювання. Однак, якщо й виникають якісь непорозуміння, то намагаємося знаходити шляхи для їхнього розв'язання.



Хор "Гомін" в Києві / Фото пресслужби

150 тисяч людей на концертах, корпоративи й тур Америкою

Зовсім скоро стартує ваш тур Америкою, скільки глядачів загалом плануєте зібрати на своїх концертах?

Наразі не можу сказати точну цифру, адже у кожному місті є свої організатори, та, мені здається, усюди буде sold out.

Можу сказати, що від серпня 2025 до сьогодні концерти хору "Гомін" відвідали 150 тисяч людей. Це величезна цифра.

В Америці буде ваша нова програма, чи та, з якою вже гастролювали Україною та Європою?

Це програма, з якою ми об'їздили Європу, але Америка її ще не чула. Там цю програму дуже чекають, тож ми вирішили повторити. Водночас вже готуємо нову програму, яка вперше буде презентована у Львівському органному залі. Звісно ж, ми не можемо робити це десь в іншому місці. А вже після прем'єри в органному поїдемо з цією програмою в тур українськими містами.

Окрім американського туру ви анонсували другий тур Європою, а також тур Україною з оновленою програмою. Чим саме дивуватимете у новій програмі?

Буде багато нових пісень, які також популярні серед українських слухачів. Звісно ж, дивуватимемо несподіваними аранжуваннями.

На концерти багатьох артистів є знижки для військових або ж взагалі безплатний вхід. Чи є схожа можливість для військових потрапити на концерти "Гомону"? І якщо так, то до кого з цим питанням можна звертатись?

Важливо зазначити, що ми не відокремлюємо хор "Гомін" від інших проєктів Львівського органного залу, бо колектив є невіддільною частиною нашої інституції. В органному залі діє правило, що ми завжди знайдемо місце для військових, бо це ті люди, яким ми завдячуємо безпекою та життям.

Але якщо йдеться про заходи, де ми є лише виконавцями, то треба звертатися до організаторів, адже у всіх організаторів свої правила.

Пам'ятаю, перед одним з концертів, які відбувалися на Сході України, нам написала подружня пара. Закохані планували відсвяткувати свій ювілей на нашому концерті, але не було квитків. Дуже просили знайти для них місце. Звісно ж, ми пішли на зустріч, і це був дуже теплий вечір для всіх нас.

Хор "Гомін" відмовився від виступу у "Кварталі 95" після скандалу з корупціонером Міндічем. А чи загалом ви виступаєте на корпоративах, днях народження та інших заходах?

Ні, не виступаємо, для нас це не пріоритет. Та й немає на це часу. Хоча запитів з такими пропозиціями – десятки. Якщо й вдається виступити десь, то це дуже-дуже рідко.

Наприклад, одного разу змогли знайти місце для виступу на благодійному заході в Києві, який організовувала якась філантропська організація. Ми не могли відмовити, тож перед концертом долучились до того заходу. Але це була велика благодійна мета і вдалося все організувати так, щоб встигнути виступити там. Такі випадки – це скоріше виняток, бо графік хору дуже щільний.



Тарас Демко і хор "Гомін" / Фото пресслужби

А чи виступає хор "Гомін" перед захисниками у військових частинах чи у прифронтовій зоні?

Наразі таких запитів не було. Та й графік у нас дуже насичений і абсолютно кожен концерт має благодійну мету. На мою думку, краще ми зберемо кілька мільйонів благодійної допомоги й закупимо необхідні речі й техніку для наших захисників, аніж приїдемо поспівати. Але, якщо будуть подібні запит й можливість, то, звісно, заплануємо виступи й з радістю заспіваємо для тих, кому завдячуємо життям.

Уже у квітні 2026 року розпочинається тур "Гомону" містами США та Канади. А також хористи знову виступлять в містах Європи. Детальну інформацію шукайте на сторінках хору в соцмережах.