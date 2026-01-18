Солист хора "Гомон" объяснил, почему коллектив отказался от выступления на концерте "Квартала 95"
- Хор "Гомон" отказался от участия в концерте "Квартала 95" из-за коррупционного скандала, связанного с бывшим совладельцем студии.
- Кроме хора, от участия в концерте также отказались певицы KOLA, Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик.
В новогоднюю ночь на телевидении транслировали концерт "Единого квартала". К съемкам выпуска был приглашен хор "Гомон" Львовского органного зала, однако незадолго до концерта коллектив отказался от участия.
Дирижер "Гомона" объяснил причину такого решения. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Прямая красная".
Как оказалось, прежде всего хор согласился выступить в новогоднем выпуске для того, чтобы расширить свою аудиторию.
Нас бы увидели большое количество людей. Мы должны были там петь максимально классическую хоровую колядку,
– отметил Вадим Яценко.
В то же время после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили масштабную коррупционную махинацию в сфере энергетики, к которой был причастен Тимур Миндич – ранее совладелец Студии "Квартал 95" – хор принял решение отказаться от участия в концерте.
Когда спихнул этот коррупционный скандал, то мне кажется, вариантов не стало на самом деле. Ну это просто максимально логично было,
– объяснил солист "Гомона".
Интервью с Вадимом Яценко: смотрите видео онлайн
Для справки! Участники студии "Квартал 95" создали новую компанию под названием "Квартал ЮА" без Тимура Миндича. Среди владельцев компании – Сергей Шефир, Ирина Пикалова, Сергей Казанин, Евгений Кошевой, Юрий Крапов, Роман Маров и Александр Пикалов.
Кто еще из звезд отменил выступление на новогоднем концерте "Квартала 95"?
- Певицы KOLA и Надя Дорофеева, а также Дмитрий Монатик, отказались от участия в концерте.
- Во время шоу юмористы "Квартала 95" вспомнили об артистах, которые не пришли, разыграв сценку: Юрий Ткач спросил Евгения Кошевого, или из-за скандала "отвернулись все наши друзья-артисты". Кошевой ответил: "Во-первых, наши настоящие друзья-артисты от нас не отказались, они будут. Мы им благодарим за поддержку. Во-вторых, "Квартал" был, есть и будет".
- В новогоднем концерте приняли участие Ирина Билык, Оля Полякова, группы "Вхід у змінному взутті", АНТИТІЛА, DREVO, Мюсли UA и Дмитрий Шуров (Ріапобой).