Солист хора "Гомон" объяснил, почему коллектив отказался от выступления на концерте "Квартала 95"

В новогоднюю ночь на телевидении транслировали концерт "Единого квартала". К съемкам выпуска был приглашен хор "Гомон" Львовского органного зала, однако незадолго до концерта коллектив отказался от участия.

Дирижер "Гомона" объяснил причину такого решения. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Прямая красная".

Как оказалось, прежде всего хор согласился выступить в новогоднем выпуске для того, чтобы расширить свою аудиторию.

Нас бы увидели большое количество людей. Мы должны были там петь максимально классическую хоровую колядку,

– отметил Вадим Яценко.

В то же время после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили масштабную коррупционную махинацию в сфере энергетики, к которой был причастен Тимур Миндич – ранее совладелец Студии "Квартал 95" – хор принял решение отказаться от участия в концерте.

Когда спихнул этот коррупционный скандал, то мне кажется, вариантов не стало на самом деле. Ну это просто максимально логично было,

– объяснил солист "Гомона".

Интервью с Вадимом Яценко: смотрите видео онлайн

Для справки! Участники студии "Квартал 95" создали новую компанию под названием "Квартал ЮА" без Тимура Миндича. Среди владельцев компании – Сергей Шефир, Ирина Пикалова, Сергей Казанин, Евгений Кошевой, Юрий Крапов, Роман Маров и Александр Пикалов.

