Хор "Гомін" передал 1 миллион гривен на антишахельные дроны-перехватчики
- Хор "Гомін" и TEATR.org передали 1 миллион гривен, собранных во время европейского тура, на "Единозбир" для закупки дронов-перехватчиков.
- Во время тура собрали 10 миллионов гривен, которые направили на различные инициативы, включая переоборудование микроавтобусов, поддержку пострадавших от атаки на Тернополь, и сбор "Народный гомін".
Львовский муниципальный хор "Гомін" и сервис по продаже билетов TEATR.org присоединились к "Единозбору", который организовали 412-я отдельная бригада беспилотных систем NEMESIS, Всемирный Конгресс Украинцев и Фонд Сергея Притулы.
Хор "Гомін" и TEATR.org передали 1 миллион гривен, деньги собрали во время европейского тура. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу коллектива.
Средства, собранные в рамках "Единозбора", направят на закупку дронов-перехватчиков, чтобы уничтожать вражеские "Шахеды", и необходимого оборудования для экипажей операторов.
+ 1 000 000 грн на антишахедные дроны полетел в общую копилку проекта! Спасибо за доверие и поддержку сбора! Желаем аншлагов и благодарных ценителей вашего таланта! Ну и призываем всех присоединяться к "Единозбору",
– написал Сергей Притула в инстаграме.
Важно! Приобщиться к "Единозбору" можно по ссылке. Цель – 1 миллиард гривен.
Недавно хор "Гомін" вернулся из большого европейского тура. Коллектив сыграл 35 концертов в 19 городах и 9 странах: Польше, Германии, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Франции, Австрии, Венгрии и Чехии.
Во время тура удалось собрать 10 миллионов гривен для ряда важных инициатив:
- 1 миллион гривен перечислили на "Единозбир"
- 6 миллионов гривен направили на переоборудование двух микроавтобусов до уровня медэваков
- 1 миллион гривен передали на поддержку пострадавших от российской атаки на Тернополь 19 ноября
- 2 миллиона гривен пошли на сбор "Народный гомін", в рамках которого уже удалось передать 25 автомобилей украинским военным, еще такое же количество передадут в январе
Сейчас абсолютно все, что может помочь нашим защитникам и поддержать их боевой дух, должно работать на это. Мы, к сожалению, живем в такие времена, когда, как по мне, есть два принципа: или ты в армии, или ты для армии. И если наше творчество может хоть чем-то помочь – мы готовы работать и в дальнейшем,
– отметил художественный руководитель коллектива Вадим Яценко.
Что известно о европейском туре хора "Гомін"?
Находясь в европейском туре, хор "Гомін" встретился с Послом Украины в Великобритании и Северной Ирландии Валерием Залужным, с генеральным консулом Украины в Кракове Вячеславом Войнаровским, с Послом Украины в Австрии Василием Химинцем, с австрийским депутатом Андреасом Миннихом, с Послом Финляндии в Вене Ниной Васкунлати, с представителем Украины при международных организациях в Вене Юрием Витренко, с депутатом Национального совета Австрии Элизабет Гёце.
Вместе с украинской оперной певицей Зоряной Кушплер коллектив исполнил духовный Гимн Украины в Вене. А в парламенте Австрии зазвучал "Щедрик" Николая Леонтовича.
Теперь хор "Гомін" приглашает зрителей на концерты при свечах, на уникальном событии "Гомін". Партесы", а также на выступления, проходящих в рамках рождественского тура.