Хор "Гомін" передав 1 мільйон гривень на антишахедні дрони-перехоплювачі
- Хор "Гомін" і TEATR.org передали 1 мільйон гривень, зібраних під час європейського туру, на "Єдинозбір" для закупівлі дронів-перехоплювачів.
- Під час туру зібрали 10 мільйонів гривень, які направили на різні ініціативи, включаючи переобладнання мікроавтобусів, підтримку постраждалих від атаки на Тернопіль, та збір "Народний гомін".
Львівський муніципальний хор "Гомін" та сервіс з продажу квитків TEATR.org долучилися до "Єдинозбору", який організували 412-та окрема бригада безпілотних систем NEMESIS, Світовий Конгрес Українців та Фонд Сергія Притули.
Хор "Гомін" і TEATR.org передали 1 мільйон гривень, гроші зібрали під час європейського туру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку колективу.
Кошти, зібрані в рамках "Єдинозбору", спрямують на закупівлю дронів-перехоплювачів, щоб знищувати ворожі "Шахеди", та необхідного обладнання для екіпажів операторів.
+ 1 000 000 грн на антишахедні дрони полетів у загальну скарбничку проєкту! Дякуємо за довіру та підтримку збору! Зичимо аншлагів та вдячних поціновувачів вашого таланту! Ну і закликаємо усіх приєднуватись до "Єдинозбору",
– написав Сергій Притула в інстаграмі.
Важливо! Долучитися до "Єдинозбору" можна за посиланням. Ціль – 1 мільярд гривень.
Нещодавно хор "Гомін" повернувся з великого європейського туру. Колектив зіграв 35 концертів у 19 містах і 9 країнах: Польщі, Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Франції, Австрії, Угорщині та Чехії.
Під час туру вдалося зібрати 10 мільйонів гривень для низки важливих ініціатив:
- 1 мільйон гривень перерахували на "Єдинозбір"
- 6 мільйонів гривень спрямували на переобладнання двох мікроавтобусів до рівня медеваків
- 1 мільйон гривень передали на підтримку постраждалих від російської атаки на Тернопіль 19 листопада
- 2 мільйони гривень пішли на збір "Народний гомін", у рамках якого вже вдалося передати 25 автомобілів українським військовим, ще таку ж кількість передадуть у січні
Зараз абсолютно все, що може допомогти нашим захисникам і підтримати їхній бойовий дух, має працювати на це. Ми, на жаль, живемо у такі часи, коли, як на мене, є два принципи: або ти в армії, або ти для армії. І якщо наша творчість може бодай чимось допомогти – ми готові працювати й надалі,
– зазначив художній керівник колективу Вадим Яценко.
Що відомо про європейський тур хору "Гомін"?
Перебуваючи у європейському турі, хор "Гомін" зустрівся з Послом України у Великій Британії та Північній Ірландії Валерієм Залужним, з генеральним консулом України у Кракові В'ячеславом Войнаровським, з Послом України в Австрії Василем Химинцем, з австрійським депутатом Андреасом Мінніхом, з Послом Фінляндії у Відні Ніною Васкунлаті, з представником України при міжнародних організаціях у Відні Юрієм Вітренком, з депутатом Національної ради Австрії Елізабет Гьоце.
Разом з українською оперною співачкою Зоряною Кушплер колектив виконав духовний Гімн України у Відні. А в парламенті Австрії зазвучав "Щедрик" Миколи Леонтовича.
Тепер хор "Гомін" запрошує глядачів на концерти при свічках, на унікальній події "Гомін". Партеси", а також на виступи, що проходять в рамках різдвяного туру.