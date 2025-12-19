Хор "Гомін" передав 1 мільйон гривень на антишахедні дрони-перехоплювачі

Львівський муніципальний хор "Гомін" та сервіс з продажу квитків TEATR​.org​ долучилися до "Єдинозбору", який організували 412-та окрема бригада безпілотних систем NEMESIS, Світовий Конгрес Українців та Фонд Сергія Притули.

Хор "Гомін" і TEATR​.org​ передали 1 мільйон гривень, гроші зібрали під час європейського туру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку колективу.

Читайте також Так звучить Україна: 5 видатних хорових колективів, про які має знати кожен

Кошти, зібрані в рамках "Єдинозбору", спрямують на закупівлю дронів-перехоплювачів, щоб знищувати ворожі "Шахеди", та необхідного обладнання для екіпажів операторів.

+ 1 000 000 грн на антишахедні дрони полетів у загальну скарбничку проєкту! Дякуємо за довіру та підтримку збору! Зичимо аншлагів та вдячних поціновувачів вашого таланту! Ну і закликаємо усіх приєднуватись до "Єдинозбору",

– написав Сергій Притула в інстаграмі.

Хор "Гомін" і Сергій Притула / Фото з інстаграму колективу

Важливо! Долучитися до "Єдинозбору" можна за посиланням. Ціль – 1 мільярд гривень.

Нещодавно хор "Гомін" повернувся з великого європейського туру. Колектив зіграв 35 концертів у 19 містах і 9 країнах: Польщі, Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Франції, Австрії, Угорщині та Чехії.

Під час туру вдалося зібрати 10 мільйонів гривень для низки важливих ініціатив:

1 мільйон гривень перерахували на "Єдинозбір"

6 мільйонів гривень спрямували на переобладнання двох мікроавтобусів до рівня медеваків

1 мільйон гривень передали на підтримку постраждалих від російської атаки на Тернопіль 19 листопада

2 мільйони гривень пішли на збір "Народний гомін", у рамках якого вже вдалося передати 25 автомобілів українським військовим, ще таку ж кількість передадуть у січні

Зараз абсолютно все, що може допомогти нашим захисникам і підтримати їхній бойовий дух, має працювати на це. Ми, на жаль, живемо у такі часи, коли, як на мене, є два принципи: або ти в армії, або ти для армії. І якщо наша творчість може бодай чимось допомогти – ми готові працювати й надалі,

– зазначив художній керівник колективу Вадим Яценко.

Що відомо про європейський тур хору "Гомін"?